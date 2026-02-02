劉書彬花35萬整修辦公室遭黃國昌嗆 張育萌笑：歹戲拖棚還這麼好看

民眾黨立委劉書彬。（資料照）

民眾黨立委劉書彬不僅被爆料霸凌辦公室同仁，還被爆出花35萬元整修剩一年左右任期的辦公室，而柯文哲跟黃國昌都不滿開嗆，「裝什麼潢？」對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，「第一次看歹戲拖棚還可以這麼好看」。

張育萌在臉書發文表示，「第一次看歹戲拖棚還可以這麼好看」，黃國昌證實，去年初劉書彬接任立委之後，花錢裝潢辦公室他當時根本不知道，竟然是「到最近才知道」。黃國昌今天直接開轟，「台灣民眾黨不分區的立委，你要給我們的支持者一個非常清楚的形象，我是來做事的，我不是來做官的」。

請繼續往下閱讀...

張育萌指出，2024年2月，黃國昌重回立法院，接手的是趙天麟的辦公室。黃國昌說當時趙天麟的辦公室擺設，他「一樣都沒有動、什麼裝潢都沒有」。他隔空反問劉書彬「這會影響到我工作表現嗎？」民眾黨立委上任的時候，黃國昌就跟大家提醒，「不准裝潢」。照黃國昌的說法，他是「一而再、再而三的耳提面命」。還套用柯文哲的話，「辦公室有桌子，你要裝潢幹嘛？」

他分析，「也就是說，劉書彬根本直接把柯文哲和黃國昌的話，通通當耳邊風」。前後任主席都說不准裝潢了，劉書彬不知道是在叛逆什麼。「劉書彬到底有多討厭當初吳春城留的B1辦公室呀？麥玉珍上週五才剛辭職，劉書彬在立法院的資訊欄，通訊處已經更新成麥玉珍原本8樓（808室）辦公室地址了」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「也許他能想得到的做事就是裝潢辦公室了，期待開箱vlog」、「又在演哪一齣？這個黨真的什麼狗皮倒灶的事都會發生！」、「他有甚麼工作表現嗎？」、「但黃國昌那句也很適合對他自己說」、「這些人的心態就是能撈就撈、能混就混」、「好喜歡看他們自家這樣鬥喔」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法