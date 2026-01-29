強修「附隨組織定義」明闖關 1600人連署反400億黨產被侵吞

好民文化行動協會等公民團體連署，反對國民黨將附隨組織財產「合法化侵吞」。（圖：好民文化行動協會提供）

中國國民黨計畫於明天（30日）立法院本會期最後一日，強行表決《政黨及其附隨組織不當取得財產條例》修正草案，由好民文化行動協會等公民團體推出連署，反對國民黨將附隨組織財產「合法化侵吞」，今民團公布連署結果，高達國內外共103個民間團體、逾1500位個人（含團體代表人）參與；強調，歷史正義不容分贓，呼籲藍白在國會懸崖勒馬，切莫在最後一刻強行表決，「合法化侵吞」全民400億財產。

好民文化行動協會理事長林芳如指出，近來國人及產業界均在關切台美關稅之際，由國民黨立委游灝等37位立委提案的《政黨及其附隨組織不當取得財產條例》修正草案，卻企圖在立法院會最後一天闖關。

林芳如強調，日前與國內公民團體發起反對國民黨修惡黨產條例的連署超乎預期踴躍，有來自美洲到歐洲的團體跨海連署，連署職業從科技工程師到退休研究員、老師醫師、家管等參與，連署人來自百工百業，並非政黨動員，而是基於對「世代正義」的堅持，這股民意清楚傳達不當黨產的追討不分職業，而是每一位納稅人對國產被特權把持的集體憤怒。

林芳如指出，國民黨強行修改「附隨組織定義」是為特定組織量身打造脫罪空間，預計將造成國庫總計約400億元的不當資產難以收回，國民黨不應濫用立法權圖利自己，民眾黨更不應漠視不義，法律不應為特權量身脫罪，每一寸被占用的國有地，都是全民的損失，每一分被侵佔的金錢，都是未來子孫的福利，還產於民是遲來的正義，呼籲全國民眾勇敢向國民黨跟民眾黨立委與議員表示「不當黨產零容忍，400億財產還我們」。

連署由好民文化行動協會、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會、人本教育基金會、台灣轉型正義協會、台灣二二八關懷總會等發起。

