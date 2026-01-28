賴清德出席內科歲末晚會 喊話「總預算儘速付委」 台下響掌聲

賴清德參加內湖科技園區發展協會舉辦歲末聯歡晚會時強調，「如果你有認識立院的立法委員，請他們中央政府總預算趕快付委，國防特別預算條例趕快付委審查」，讓政府可以繼續壯大台灣的經濟，台下響起一片掌聲。（記者林正堃攝）

台北內湖科技園區發展協會今（28）日舉辦歲末聯歡晚會，總統賴清德、北市長蔣萬安先後蒞臨，賴清德感謝內湖科技園區發展協會為國家、社會的經濟發展作的貢獻。賴清德也強調，「如果你有認識立院的立法委員，請他們中央政府總預算趕快付委，國防特別預算條例趕快付委審查」，讓政府可以繼續壯大台灣的經濟，台下響起一片掌聲。

總統賴清德表示，很榮幸可以參加內科的聯歡晚會，祝福大家新的一年平安順利，感謝大家為國家、社會的經濟發展作出貢獻，從吳林林理事長創辦協會以來已經歷23個年頭，已經有6531家廠商進駐，產值超過5.8兆新台幣，創造22萬的工作機會。

賴清德說，同時也反應國家的經濟成長，目前GDP已成長7.37%，主計總處目前算出來會超過這個等級，他在總統府接見不少外賓，他們一聽到台灣的經濟成長率是7.37%「眼睛睜得很大」，因爲台灣已是成熟的經濟體，經濟成長率還能高過日本、韓國、美國，高過歐洲的平均值，也高過中國。

賴清德表示，經濟成長率不完全是外銷，國內的中小企業提供給國內的消費，產值創造27.8兆元，對台灣經濟成長貢獻的成長也很大，政府要繼續推動經濟建設計畫，可以讓經濟更好，持續改善台灣的投資環境。

賴清德更強調，「如果你有認識立院的立法委員，請他們中央政府總預算趕快付委，國防特別預算條例趕快付委審查」，現場響起掌聲。賴清德接著說，中央政府總預算如期審查完畢，國防特別條例如期審查完畢，台灣一定會更安全，經濟有更好的發展，人民受到更好的照顧，台灣可以在國際上可以得到更多肯定，一起往前走。

