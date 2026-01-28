日本富山縣氷見市長訪高市議會 康裕成︰再續百年緣分

日本富山縣氷見市長菊地正寬今首度率團拜訪高市議會，議長康裕成偕國民外交促進會議員熱情接待。（議會提供）

日本富山縣氷見市長菊地正寬今首度率團拜訪高市議會，議長康裕成偕國民外交促進會議員熱情接待；康裕成表示，高雄與氷見今天相聚，是延續百年緣分。

氷見市訪問團由市長菊地政寬率領，包括市府產業振興部、觀光協會團隊及淺野總一郎翁事蹟彰顯會一行共12人，這是繼2023前市長林正之率團來台後，睽違3年再相見，康裕成率國民外交促進會會長湯詠瑜、副會長鄭孟洳、陳幸富迎接，雙方氣氛熱絡。

請繼續往下閱讀...

康裕成指出，出身氷見市的實業家淺野總一郎先生遠渡重洋，投入高雄港築港與產業建設，也牽起兩座城市緊密相連的情感；近年來這段百年情誼逐步化為具體行動，她回憶2019曾出席台日交流高峰會in富山，便提前拜訪氷見市長林正之，雙方還在淺野總一郎銅像前留下珍貴合影。

她提到，正因為淺野總一郎在高雄市鼓山的重要建設，促使鼓山區與氷見市於2020締結友好交流都市協定，雙方在青少年交流、文化推廣、教育合作及觀光互訪等面向累積豐碩成果。

她也特別感謝氷見市對鼓山區、中山大學及高雄市立歷史博物館等單位的信任與支持，在地方治理、學術文化與歷史傳承上建立夥伴關係；期盼高雄與氷見能在百年情誼的基礎上，攜手走向更長遠的未來。

菊地正寬致詞時先以中文自我介紹，獲得全場熱情掌聲，他感謝康裕成的熱情接待及2024年能登半島大地震時來自高雄的溫暖打氣，強調將延續前市長林正之的志願，深化高雄與氷見的情誼。

日本富山縣氷見市長菊地正寬今率團拜訪高市議會，議長康裕成偕國民外交促進會議員熱情接待。（議會提供）

日本富山縣氷見市長菊地正寬今首度率團拜訪高市議會，議長康裕成引領訪客參訪議事廳，與備詢的新聞局官員互動。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法