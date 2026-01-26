抄都能抄錯！黃國昌自提軍購條例缺漏字 四叉貓：聯合作「愛」？

民眾黨立法院黨團26日召開 「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會。（記者羅沛德攝）

賴政府提的1.25兆軍購特別條例屢次遭藍白阻擋，民眾黨主席黃國昌日前去了趟美國回來說要自提版本，上演從國防委員會帶出機密資料的出包戲碼後，今天（26日）終於端出點東西，但白營黨版軍購似乎是照政院版去改寫，而且第一條就被抓到缺漏字，網紅「四叉貓」劉宇忍不住分享出來嘲諷一番。

上週黃國昌參加立院國防委員會機密會議，上演帶出機密文件「消失42秒」後引發輿論熱議，今天率黨團召開記者會，公開黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，硬生生砍掉政院版8500億，總額上限為4000億元，且採取1年1期方式編列，每年都需經立法院同意。

白營黨版軍購似乎就是參照政院版去改寫，但拿掉「非紅供應鏈」和「台灣之盾」這2大重點，引發批評。此外，白營版第一條就被抓到缺漏字，政院版第一條最後有提到「提升聯合作戰效能」，但白營照抄也能抄錯，變成「提升聯合作效能」。

四叉貓今下午分享政院和白營2個版本的條文內容比較，笑稱「上週黃國昌吹牛多強多厲害的民眾黨版本軍購條例，就是不惜夾帶機密文件出去參考的那個版本，終於千呼萬喚始出來，結果第一條就缺字是怎樣啦！聯合作（愛）？」

網友紛紛表示，「偷出去想抄太早被發現了」、「偷了30秒就為了寫這種東西？還以為他在寫作文咧！」、「87像還說沒偷拍」、「這看起來就是超低階抄襲版」、「拿了考題還能寫錯答案」、「抄也能抄錯，服了這群人」、「請問全文有幾頁？有超過200頁嗎？裡面有細項＋條列說明嗎？」、「刪刪減減修不好就算了，還不校稿」。

