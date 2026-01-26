為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    「劉李會」本週登場將談什麼？ 劉和然：無預設立場依黨部期程進行

    2026/01/26 12:33 記者羅國嘉／新北報導
    新北市副市長劉和然表示，相關會談是依黨部的期程與機制進行，目前仍在聯繫階段，至於與李的會談，自己沒有任何預設立場。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長劉和然表示，相關會談是依黨部的期程與機制進行，目前仍在聯繫階段，至於與李的會談，自己沒有任何預設立場。（記者羅國嘉攝）

    2026年新北市長選戰國民黨人選尚未出爐，新北市副市長劉和然及台北市副市長李四川都表態參選，但最終由誰出戰，仍待黨中央農曆年前定奪，藍營在新北的人選動向備受外界矚目。對此，劉和然表示，相關會談是依黨部的期程與機制進行，目前仍在聯繫階段，至於與李的會談，自己沒有任何預設立場。

    劉和然指出，所謂「李劉會」其實是地方黨部的規劃，並非只針對特定對象，只要具備資格、有意願的人選，黨部都會進行聯繫，希望在既定期程與機制下，透過溝通、協調與討論，研議後續安排。他說，近期黨部確實持續與各方接觸，自己這邊則由總幹事謝政達協助對口聯繫與行程安排，待時間確認後，將依黨部規劃進行會面，討論2026年相關議題。

    劉和然表示，2026年新北市長選舉目前由地方黨部主導進行溝通與協調，黨部已先就相關作業訂定期程與節點，規劃後續安排，再依期程逐一邀集相關人員進行討論。地方黨部初步規劃於1月底安排第一次協調會面，後續進展將依協調結果及既定時間表持續推進；目前仍在聯繫階段，須配合各方行程整合時間，相關安排將尊重黨部既定的節奏與機制。

    至於外界關心會與台北市副市長李四川怎麼溝通，劉和然說，目前並沒有任何預設立場，黨部也尚未做出最終確認，相關會面仍在聯繫與安排階段，需配合各方時間，待行程確認後再行規劃。

