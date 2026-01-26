洗產地、救黨產、護紅媒、貪污合法化！綠轟藍白：一邊擋預算一邊推惡法

民進黨今盤點藍白可能強行表決通過的「四大惡法」，痛批藍白「一邊擋預算、一邊亂修法」。（圖取自民進黨臉書）

立法院本會期進入最後一週，民進黨今盤點藍白可能強行表決通過的「四大惡法」，直指相關法案高度爭議、危及社會公平正義與國家安全，並痛批藍白「一邊擋預算、一邊亂修法」，呼籲在野黨立委應對國家忠誠並履行職責，優先審查總預算，立即停止強推四大惡法。

民進黨指出，立法院本會期只到1月31日，然而國民黨與民眾黨的立委們，不但不依法審查總預算、持續封殺國防特別預算條例，還可能在會期最後一週，將一連串高度爭議、危及社會公平正義與國家安全的法案「大清倉」。

請繼續往下閱讀...

民進黨盤點，協商冷凍期屆滿、藍白可能強行表決通過的有四大惡法，一、「不當黨產條例」修法：為法院認證的國民黨附隨組織婦聯會、救國團解套，讓「魚肉台灣的不義黨產」重新被放回口袋；二、「離島建設條例」修法：替中國產品甚至人員開後門，將台灣離島變成中國洗產地的中繼站。

民進黨接著指出，三、「衛星廣播電視法」修法：護航親中紅媒，讓台灣更深陷中共認知作戰的威脅之中；四、「立法院組織法」修法：貪污助理費合法化，把國會助理的薪水直接變成不必核銷的立委私房錢。

民進黨質疑，國民黨與民眾黨急著強推這些完全沒有共識、多數民意並不支持、爭議性極高的法案，到底是為了什麼？一邊擋預算，一邊亂修法，口口聲聲說要重視民生，卻罔顧社會公平正義，只為護航特定個人與族群，甚至迎合中共、削弱台灣的安全與經濟實力，請藍白立委對國家忠誠、對工作負責，好好排審預算，停止強推四大惡法！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法