台美關稅拍板!王鴻薇揭民進黨2個不敢說的事 網友齊打臉

台美關稅敲定，關稅降為15%且不疊加MFN，台灣更是成為美國第一個享半導體232條款最優惠待遇的國家。對此，國民黨立委王鴻薇表示，「對美關稅的背後，民進黨有兩個不敢說的事」。不過，網友卻不買單，直喊王鴻薇是造謠。

王鴻薇在臉書發文表示，美國關稅不敢說的15兆投資，台積電4成產能轉移美國，行政院大肆宣布對美關稅15%，急著向國人邀功，卓榮泰甚至得意忘形，說是漂亮的全壘打，然而，得分的確是美國。「事實上，對美關稅的背後，民進黨有兩個不敢說的事」。

王鴻薇指出，第一個，就是我們承諾對美投資越來越高，已經喊到5000億美元，換算下來將近15兆台幣。其實去年史上最高的政府總預算，也不過2.9兆。換言之，民進黨對美的這場談判，我們已經預先把台灣五年的政府經費與未來投了進去，賴清德剩下的任期甚至不到四年，不看不知道，原來鵝城的稅，已經被收到民國120年以後。

她接著說，第二個，美國商務部長關稅公布後直言，預期台積電「將大舉投資，規模更大」，甚至直言目標是在美國總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。又根據彭博報導，關稅協議內容可能要求台積電在既有規劃之外，至少再增建四座晶片製造廠。

王鴻薇強調，台灣15%這個數字背後，失去的卻是整體未來與關鍵技術。她說，「事實跟數字擺在眼前，就算卓榮泰硬誇、綠媒硬洗，卻是洗不了喪事喜辦，簽約賣台的事實」。

貼文曝光後，網友紛紛打臉表示，「除了會建商的政治獻金，真不知道妳會什麼」、「玻璃心到語無倫次了」、「造謠立委講的話能信？」、「沒作功課的立委亂放話超沒水準」、「可悲的論述，只能騙一些不懂的長輩跟盲從者！台積電也有在中國設廠，請問就不是掏空了嗎？」、「很多人努力把子女送去美國，卻又很努力的討好中國，實在令人不解」、「王紅薇」、「想了一天，然後打這個鳥內容，是不是慌了」、「真正在掏空台灣的是藍白」、「不然要投資中國，然後被併吞嗎」。

