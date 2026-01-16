小草稱AIT不代表美國官方 葉耀元：那為何可以發美國簽證給你

民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美稱要談關稅，返台後又開記者會稱不會讓政院版「國防特別條例草案」通過，遭美國在台協會（AIT）引用去年的發文打臉，在網路上卻有民眾黨支持者稱「AIT是民間機構，不是美國官方」。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美稱要談關稅，返台後又開記者會稱不會讓政院版「國防特別條例草案」通過，遭美國在台協會（AIT）引用去年的發文打臉，在網路上卻有民眾黨支持者稱「AIT是民間機構，不是美國官方」。對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元批評，「是在哈囉嗎？AIT不能代表美國，那為什麼AIT可以發給你進美國的簽證呢？？？」

黃國昌近日「旋風訪美」稱要談關稅，但在半路上外媒就先披露美台關稅即將定案為15%；黃國昌返台開記者會時還驚訝稱，在拜會美國貿易代表署（USTR）時才發現「原來條件都已經談妥了」。他還宣稱，訪美後反對政院版國防特別條例的決心反而更強烈，還稱民眾黨不會接受政院版軍購。不過美國在台協會（AIT）也隨即罕見更新，去年11月26日挺1.25兆國防特別預算的發文，再次打臉黃國昌。

葉耀元在臉書發文指出，「AIT繼續發文強調全面國防支出的重要性，黃國昌跟民眾黨如果還在那邊繼續扯，真的就更難看了」。

葉耀元也質疑，「還有民眾黨的支持者在質疑AIT不能代表美國。是在哈囉嗎？AIT不能代表美國，那為什麼AIT可以發給你進美國的簽證呢？？？」

