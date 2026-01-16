民進黨台南市長初選妃憲大戰 「32通關鍵電話」定勝負

南市立委陳亭妃以2.69個百分點的差距勝選。（記者洪瑞琴攝）

民進黨台南市長初選結果出爐，立委陳亭妃以約2.7個百分點的差距勝出。若換算成1200份有效電話樣本，雙方差距僅約32通電話支持，幾乎是「一個晚上的電話命運」決定勝負。

綠營人士私下分析，假設這32通中，有17通是由林俊憲支持者接到並完成受訪，結果就可能翻盤。也因此，「32通關鍵電話」成為選後綠營基層熱議的關鍵字。

有林俊憲支持者直言，這場初選「真的很鬱卒」，14日民調晚上從6點守到10點，電話不離身，卻始終沒接到電話，「不是不支持，是根本沒機會表態」，輸贏之間更像是運氣成分。也有人肯定林俊憲展現君子風度，第一時間全力支持，呼籲團結力量。

也有綠營內部反思指出，從交叉分析來看，在「支持民進黨屬性」的選民中，林俊憲其實領先幅度不小，反而是在全民調架構下，被稀釋掉原本的基本盤聲量。這讓部分支持者再度提出老問題，初選制度是否該恢復「黨員投票搭配民調」，而非完全仰賴全民調。

不過，另一派綠營人士則認為，制度之外，更關鍵的是選前的「風向戰」。他們指出，選前坊間與社群平台瀰漫一股說法，刻意操作「如果林俊憲初選勝出，台南就會輸」的恐懼論述，同時搭配「陳亭妃會被作掉」、「她被欺負」、「賴清德會出手」等敘事，成功將初選塑造成一場「受害者對抗黑手」的情緒動員。

值得注意的是，即便陳亭妃勝出後，仍有社群持續帶風向，聲稱所謂「德意志」聚合效應失效，暗指高層力量未能發揮影響。綠營人士直言，這種說法本身就自相矛盾，如果真有所謂黑手能介入民調，結果又怎會是陳亭妃勝出？

「哪來的德意志？」綠營人士直言，這樣的說法更像是藍營延續選後攻擊的操作策略，試圖在民進黨內部留下裂痕，而非基於事實的政治分析。

一場僅差32通電話的初選，暴露的不是單一參選人的問題，而是制度、運氣與風向操作交織下，台南綠營必須正視的課題。

民進黨內部民調若以綠營支持者屬性，林俊憲立委獲得大半領先。（記者洪瑞琴攝）

