對岸只會打賴清德!陳玉珍稱「我本來就不是台灣人」 她爆嚇壞美國友人

反紫光奇遊團成員許美華透露，國民黨立委陳玉珍（見圖）向美國智庫友人說，「我是福建人，我本來就不是台灣人」。（資料照）

國民黨立委陳玉珍強推法案，爭議不斷，反紫光奇遊團成員許美華透露，美國智庫朋友拜訪陳玉珍，想知道她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，更直呼，「我是福建人，我本來就不是台灣人」。

許美華在臉書發文表示，美國智庫朋友幾個月前，去拜訪了金門立委陳玉珍，想知道她對兩岸關係的看法。因為講過「北京中央」的陳玉珍，一直被視為明顯的親中派，也持續阻擋國防民防預算。結果，面對美國智庫，陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」。陳玉珍甚至還跟美國人說，「我（以前）的身分證上面寫的是福建欸，我是福建人，我本來就不是台灣人」。

許美華說，雖然本來就知道陳玉珍的立場，但她完全沒有掩飾親中立場，一副中國打台北打賴清德不關她的事，還強調自己不是台灣人，讓美國友人嚇得直呼，「她還是台灣國會議員吧，at least show some respect？」

許美華認為，「本來就知道陳玉珍是這種『中國打過來，我會去跟他們談的投降主義』，但是，聽到美國朋友講出來，台灣國會有這種立委，聽到當下還是覺得很丟臉。

不過，我現在至少非常確定，美國華府非常知道台灣國會的藍白立委，都在玩什麼把戲，大家都不演了也是好事」。

她說，應該不用提醒美國朋友，陳玉珍提案的《離島建設條例》將新設「離島自經區」，為了幫中國洗產地，極可能讓台灣陷入被美國高關稅報復的後果。「要不是因為我是台灣人，真的很希望藍白就去幫中國洗產地，然後台灣得到跟中國一樣的高關稅待遇」。

許美華提醒，現在台灣可能得到15%最惠國待遇，中國目前因為支援伊朗被制裁，現在輸美關稅是47%。「不要15％，要47％的，就去支持藍白陳玉珍們吧！」

