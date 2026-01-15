為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨團明院會提案新興預算逕付二讀 羅智強：加速審查回應民意

    2026/01/15 17:50 記者劉宛琳／台北報導
    針對明年度中央政府總預算案，立院國民黨團書記長羅智強今受訪說明總預算案處理事宜。（資料照）

    針對明年度中央政府總預算案，立院國民黨團書記長羅智強今受訪說明總預算案處理事宜。（資料照）

    針對115年度中央政府總預算案，立法院國民黨團今指出，因民進黨政府違法不編軍人加薪及提高警消退休所得替代率相關預算，預算審查至今僵持中。黨團書記長羅智強表示，為回應民生需求，重視民生經濟，國民黨團將在明日院會正式提案，依據預算法第54條相關規定，針對新興計劃相關預算逕付二讀，交付朝野協商，加速審查，以回應民意。

    羅智強表示，近日在國民黨團與民眾黨團共同討論下，決議針對115年中央政府總預算案，有關行政院所提出部分新興計劃先行審查，避免因行政院毀憲亂政影響民眾日常生活及國家經濟發展。

    羅智強強調，國民黨團特別針對總預算中，少子化生育補助、T-PASS、治水防洪、國家藥物韌性、校舍增（改）建、參與國際賽事等相關新興計劃，提案逕付二讀，力求在本會期三讀通過，將民進黨政府毀憲亂政對民生的影響降至最低範圍。

    羅智強重申，政府依法行政是義務，不是拿來對抗在野監督的工具。國民黨團針對新興計劃預算提案脫鉤審查，也是依法提案。國民黨團一切監督政府的作為都是合法、合憲。

    羅智強說，針對賴清德、卓榮泰毀憲亂政卻拿民生經濟、國家發展、全民福祉當政治肉票，國民黨團必須再一次給予最嚴厲的譴責。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播