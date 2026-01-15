為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳亭妃險勝林俊憲如何團結？民進黨曝關鍵：勝選相當有希望

    2026/01/15 11:50 記者陳政宇／台北報導
    民進黨今天公布台南市長初選民調結果，由立委陳亭妃勝出。（資料照）

    民進黨今天公布台南市長初選民調結果，由立委陳亭妃勝出。（資料照）

    民進黨今（15日）壓軸公布2026年台南市長初選民調，立委陳亭妃以2.69個百分點的差距領先林俊憲，後續如何團結備受矚目。民進黨發言人韓瑩表示，候選人代表於民調開封時都一致同意結果，相信候選人也會團結一致，對民進黨2026年勝選相當有希望。

    根據民進黨公布的對比式民調成績，設定對手為國民黨立委謝龍介。結果顯示，陳亭妃對上謝龍介是60.8557%對13.8631%，林俊憲對謝則是58.1630%對21.6493%。民進黨選對會預計於下週開會，提報1月21日中執會通過台南市長提名名單。

    民進黨說明，秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和兩位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場兩位候選人代表，過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。

    至於後續如何團結？民進黨發言人韓瑩受訪表示，剛才民調開封的時候，候選人代表都一致同意這樣的結果，相信今天的結果出來之後，候選人也會發表團結一致（的聲明），對於民進黨2026年勝選也都是相當有希望。

    民進黨秘書長徐國勇昨天強調，他對參與初選的黨內同志非常有信心，大家會團結往前走，在既有基礎上一起團結贏得2026選舉，而他擔任秘書長的腦子裡只有一個字，就是「贏」，所有行動都會朝這個目標進行。

    民進黨發言人韓瑩表示，候選人代表於民調開封時都一致同意結果，相信候選人也會團結一致。（記者陳政宇攝）

    民進黨發言人韓瑩表示，候選人代表於民調開封時都一致同意結果，相信候選人也會團結一致。（記者陳政宇攝）

