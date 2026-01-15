黃國昌訪美回國仍批賴政府軍購 AIT罕見「1動作」公開狠打臉！

民眾黨主席黃國昌。（記者塗建榮攝）

剛從美國返台的民眾黨主席黃國昌，14日召開記者會表示，去趟華府回來他反對賴政府1.25兆國防特別預算條例的決心只有更強烈，民眾黨不會接受政院版軍購，還企圖拉美國來為自己背書。不過美國在台協會（AIT）罕見更新去年11月26日的貼文來打臉黃國昌，民進黨立委王定宇直言，AIT此舉實屬罕見，狠狠戳破這些人毫無政治誠信！

王定宇14日晚間在臉書發文，「美國在台協會罕見用更新11月26日的發文，來打臉特定政治人物，這些人原來想要利用AIT不會評論個別政治人物的習慣，想要操作美國背書黃國昌和白營的說法，現在被美國政府正式打臉。」

他PO出更新的發文寫著「美國在台協會對賴清德總統所提出的新台幣1兆2,500億元國防特別預算表示歡迎。台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，為嚇阻全球和平繁榮所面臨的空前挑戰，在國防上作出關鍵且必要的投資。美國在台協會處長谷立言 2025年11月26日」。

王定宇接著說：「美國肯定台灣編列的8年期1.25兆國防特別預算，這些台灣國防提升的需求就是台美密切合作討論出來的結論，內容除了對美軍購案外，還有包括台美合作研製、在台生產、防空指管系統等許多項目，川普稍早公佈的3300億八項軍購案，裡面有的是編在年度總預算內，根本不是特別預算項目，而且不久的時間內，美方應該會再核准多項重要軍售項目，這些人造謠都造錯項目！」

最後王定宇表示，「美國政府駐台的AIT罕見公開打臉黃國昌、民眾黨和一大堆網路代操公司，除了是正面釐清這些炒作特別預算只有對美軍購3300億的謊言外，更是戳破這些人毫無政治誠信，相信值得觀察是否還有後續！」

