為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌不挺政院版國防特別預算 AIT：支持台灣強化防衛力、嚇阻力

    2026/01/14 19:37 記者黃靖媗／台北報導
    美國在台協會（AIT）。（資料照）

    美國在台協會（AIT）。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，接連拜會白宮國安會與美國在台協會（AIT）華盛頓總部，赴美回台後，黃國昌今（14）日上午表示，他反對1.25兆元國防特別預算條例的決心只有更強烈、沒有軟化，並表示民眾黨將自提草案。對此，AIT發言人表示，循例不評論不公開會談，但強調美國強力支持台灣強化防衛能力及嚇阻力。

    黃國昌今日上午召開記者會指出，他這次到華府時，面對最高層級的人，他已經清楚地跟對方講，「台灣民眾黨會提台灣民眾黨的版本，而且針對不同情境要怎麼處理，他在華府講得都很清楚」。

    對此，AIT發言人今日回覆媒體詢問表示，AIT持續與台灣跨政治光譜的領袖，就台美夥伴關係進行交流，循例不會評論不公開會談，但已清楚且一貫地表明，美國強力支持台灣就強化防衛能力與嚇阻力的努力。

    AIT發言人表示，如同AIT處長谷立言（Raymond Greene）去年11月26日於社群媒體所述，「AIT對賴清德總統所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」，「美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符」。

    AIT去年11月的貼文也指出，「台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺」，期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播