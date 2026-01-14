黃國昌不挺政院版國防特別預算 AIT：支持台灣強化防衛力、嚇阻力

美國在台協會（AIT）。（資料照）

民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，接連拜會白宮國安會與美國在台協會（AIT）華盛頓總部，赴美回台後，黃國昌今（14）日上午表示，他反對1.25兆元國防特別預算條例的決心只有更強烈、沒有軟化，並表示民眾黨將自提草案。對此，AIT發言人表示，循例不評論不公開會談，但強調美國強力支持台灣強化防衛能力及嚇阻力。

黃國昌今日上午召開記者會指出，他這次到華府時，面對最高層級的人，他已經清楚地跟對方講，「台灣民眾黨會提台灣民眾黨的版本，而且針對不同情境要怎麼處理，他在華府講得都很清楚」。

對此，AIT發言人今日回覆媒體詢問表示，AIT持續與台灣跨政治光譜的領袖，就台美夥伴關係進行交流，循例不會評論不公開會談，但已清楚且一貫地表明，美國強力支持台灣就強化防衛能力與嚇阻力的努力。

AIT發言人表示，如同AIT處長谷立言（Raymond Greene）去年11月26日於社群媒體所述，「AIT對賴清德總統所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」，「美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符」。

AIT去年11月的貼文也指出，「台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺」，期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。

