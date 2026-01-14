為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌旋風訪美！網發現意外創下難得「超糗」紀錄

    2026/01/14 19:22 即時新聞／綜合報導
    台灣民眾黨主席黃國昌（見圖）12日率團訪問華府，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部。圖為黃國昌步出AIT總部大樓。（中央社）

    台灣民眾黨主席黃國昌（見圖）12日率團訪問華府，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部。圖為黃國昌步出AIT總部大樓。（中央社）

    民眾黨主席黃國昌日前率團「旋風訪美」，今（14）日也召開記者會說明訪美成果。不過，有網友發現，黃國昌這次訪美意外創下難得紀錄：「到現在還沒有美方人士釋出合照。」言論一出引發討論。

    黃國昌這次率團訪美，短時間內拜會美國貿易代表署、國務院、AIT總部以及戰爭部等。不過，有網友發現黃國昌這次訪美，竟沒有任何美方人士釋出合照。他也直呼：「一般連國民黨都會有欸，老師的人緣真的是爆表！」

    其他網友也紛紛留言表示：「這個真的是新紀錄，幾乎沒有民意代表去那邊會零合照」、「基於台美默契，因為跟很高層人士拍照無法公開」、「美方也怕被關燈啊」、「沒有合照，只能拿72小時沒洗澡出來自嗨」、「誰要跟沒洗澡的人合照」。

    今日在記者會中，媒體關切民眾黨訪美後對國防特別預算條例態度有無轉變。黃國昌回應，行政院用7個條文拿1兆2500億元，他白話文講，民眾黨反對，「從美國回來以後，我反對的決心只有更強烈、沒有軟化。」

    黃國昌還說，台灣有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能亂花，更不能成為某些軍火商掮客眼中的「大肥肉」。他這次到華府時，面對最高層級的人，他已經清楚地跟對方講，「台灣民眾黨會提台灣民眾黨的版本，而且針對不同情境要怎麼處理，他在華府講得都很清楚。」

