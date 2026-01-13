美媒曝關稅降至15％ 鍾佳濱：黃國昌用機上WiFi或念力促成都支持

民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

民眾黨主席黃國昌11日率團出訪美國，並稱此行是要去美國談軍購、關稅，美媒消息今天上午透露，台美即將達成關稅協議，美國將把對台灣出口商品的關稅稅率從20%調降至15%。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，黃國昌未落地前就傳出消息，不論他在機上用Wi-Fi，或用念力促成這樣的結果都支持。

對於黃國昌稱赴美談關稅議題，鍾佳濱表示，台美關稅從去年4月以來，就受到各界的關注，目前傳出可能會有比較正面的結果。根據美國媒體的報導，可期待的關稅稅率為15%，可能是國人在台美關稅能夠促進雙方貿易的情況之下，一個樂見的結果。對於能夠促成台美關稅合理制定的任何努力，他們都正向看待。

鍾佳濱強調，黃國昌此趟搭飛機，還沒到美國之前，就傳出這樣的消息，我們還是正向看待他的努力，「因為在飛機上就算可以用Wi-Fi，或是用念力來促成這樣的結果，我們都覺得應該要與支持。」

《紐約時報》報導，台美關稅可能降到15%，但交換條件可能是台積電赴美蓋5座的半導體廠。鍾佳濱說，美國媒體的報導，他們都會很審慎地去看待，美國政府官方有任何的期待跟要求，這都可以透過磋商決定。事實上，台灣認為台積電是護國神山，它也對台股有相當大的貢獻，但不可諱言的，台積電本身的資金是來自於很多國際資本的挹注，雖然在台灣股市上市，但它是外資最熱衷投資的對象。

鍾佳濱表示，這樣來自國際的資金，在美國尋求最適當的運用，這也是個全球佈局的考量。他們尊重台積電當局不只是台灣晶片，在整個世界晶片供應鏈市場上做出最好的佈局。美方有他們的期待，因此我們認為，有關於台積電赴美投資的議題，過去外界有非常高度的關注，但從市場反應來看，台積電所做的決定，應該都符合市場的期待。

