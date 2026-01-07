雷震50年前已預見 薛化元示警：落入「一中框架」 民主台灣不保

台教會等團體舉辦「解讀二七五八號決議案與雷震〈救亡圖存獻議〉」座談，台教會會長薛化元做專題演說。（記者王藝菘攝）

台灣教授協會今舉行「解讀二七五八號決議案與雷震〈救亡圖存獻議〉座談會」，台教協會長薛化元指出，《自由中國》創辦人雷震預見在2758號決議處理聯大代表權問題後，必須再成立「中華台灣民主國」，保全台灣主權不被中共併吞，雷震也示警，一旦落入「一個中國」架構，民主台灣就守不住了，直至今日都有時代意義。

薛化元首先表示，《蔣中正日記》公布是一項重要資料，關鍵是千萬不能將他寫的東西當作如實發生的歷史事件，舉例來說，蔣介石在日記中三不五時把陳誠罵得狗血淋頭，最後卻選陳誠當行政院長，大概就是想了半天還是陳誠最可靠。

請繼續往下閱讀...

薛化元指出，要解析2758號決議不能只讀決議本身，這份決議本身沒有講到台灣、也沒有講到中華民國；關鍵問題在於，當時中華人民共和國（PRC）並沒有申請加入聯合國，而是主張成為中華民國（ROC）那個席位的代表，所以ROC既不會被踢出聯合國，也不能承認ROC退出。

薛化元也引用《聯合國憲章》第23條指出，直至今日中華民國（ROC）跟蘇維埃社會主義共和國聯盟（USSR）的席次都還在，USSR是由俄羅斯繼承、ROC就是由PRC繼承，所以中華民國政府如果想要重返國際社會，就要努力說明「這個中華民國政府」為什麼不是「那個中華民國政府」。

薛化元進一步解析雷震在1972年提出的〈救亡圖存獻議〉，雷震當年早就預見在聯大2758號決議案處理代表權問題後，「一個中國」已在聯合國體系成形，若停留「一個中國」主張，很難避免被中華人民共和國併吞的風險，因此必須再成立一個「中華台灣民主國」，保全台灣主權，並制定新憲法落實民主憲政，成為權力分立的國家。

薛化元說，中方過去曾提出在聯合國給中華民國一個席次，叫「中華民國在台灣」、由中共同意台灣加入WHO等等，但當時雷震堅決反對接受「一個中國」架構的安排，示警一旦落入「一個中國」架構內，這就亡國了、民主台灣就守不住了，這直至今日都有時代意義，也是雷震對大家提出的警語。

薛化元說，台灣面對的是PRC併吞的野心與陰謀，中共剛進行一場為台演習，雖然被很多人批評「自曝其短」，但如果我們不抱持警覺會非常危險；台教協要努力讓台灣成為國際上主權獨立的國家，但台灣必須先面對PRC併吞的企圖，要團結認同台灣為自由民主國家、不該被PRC併吞的朋友一起努力。

台教會等團體舉辦「解讀二七五八號決議案與雷震〈救亡圖存獻議〉」座談，台教會會長薛化元做專題演說。（記者王藝菘攝）

台教會等團體舉辦「解讀二七五八號決議案與雷震〈救亡圖存獻議〉」座談，台教會會長薛化元做專題演說。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法