陳玉珍被控施壓中華電信人事 馬郁雯再爆第3例

前媒體人馬郁雯今（6）公布兩張對話截圖，內容是陳表示已跟中華電信協商好，讓陳姓員工升職。（馬郁雯提供）

國民黨金門立委陳玉珍繼被控施壓中華電信翁姓、李姓員工人事升遷案，爭取民進黨台北市第5選區（中正、萬華）議員提名的前媒體人馬郁雯，今（6）再公布兩張對話截圖，內容是陳表示已跟中華電信協商好，讓陳姓員工升職，馬郁雯痛批「這不是金門土皇帝，什麼才是金門土皇帝？」

自本報披露陳玉珍以指名方式要求提報金門工務科二股翁姓職員升遷，馬郁雯昨天公布1份中華電信高雄營運處企業工會向總統府的陳情信，直指陳施壓應給李姓員工升遷；今加碼貼出2張對話截圖，回復對方已經跟中華電信協商好，讓任職公務課股長的陳姓職員，調到中華電信行動分公司擔任股長，「這也是升官。」

馬郁雯表示，「這不是金門土皇帝，什麼才是金門土皇帝？」陳玉珍至少已經施壓翁姓、李姓、陳姓職員共3個人事案，已經符合貪污治罪條例第6條：明知違背法令，圖自己或他人不法利益。處5年以上有期徒刑，併科新台幣3千萬以下罰金。「有沒有喬人事？我想，陳玉珍委員心裡很清楚。」

