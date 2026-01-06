為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李麗娟恐列貪汙被告 吳靜怡：黃國昌防火牆崩塌

    2026/01/06 09:54 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌「狗仔疑雲」案情又有新發展，週刊今（5日）報導指出，專案小組已約談「凱思國際」負責人李麗娟，李恐列貪汙被告。對此，媒體人吳靜怡表示，防火牆崩塌，會不會從違法跟監延燒到收受賄款？黃國昌即將成為土城蔥燒焦阿巴？

    吳靜怡在臉書PO文表示，據媒體報導，近期檢調偵辦民眾黨主席黃國昌涉貪案進入深水區，檢調專案小組掌握關鍵證據，在跨年前夕首度約談凱思國際名義負責人李麗娟，本案原被視為黃國昌的「防火牆」人物，卻出現重大突破，檢調已比對完成相關金流，證據指向黃為凱思國際實際負責人，而李麗娟則被懷疑只是名義人頭，供詞與金流不符，恐因此改列貪污被告，整體金流疑點，李麗娟以表面行政人員收入難以解釋其與凱思國際、求真民調等資金往來超過千萬元的背後金額；加上指名安排人選擔任媒體董事長等行為，都被檢調視為明顯有「犯意聯絡與行為分擔」嫌疑。

    吳靜怡直言，民眾黨不涉及違法很難？柯文哲一句「焦土政策」，反而讓黃國昌的狗仔園區凱思國際燒了起來，金流疑雲與制度信任危機，外界好奇，黃國昌會不會成為「蔥燒焦阿巴」蹲進土城！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播