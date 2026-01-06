李麗娟恐列貪汙被告 吳靜怡：黃國昌防火牆崩塌

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌「狗仔疑雲」案情又有新發展，週刊今（5日）報導指出，專案小組已約談「凱思國際」負責人李麗娟，李恐列貪汙被告。對此，媒體人吳靜怡表示，防火牆崩塌，會不會從違法跟監延燒到收受賄款？黃國昌即將成為土城蔥燒焦阿巴？

吳靜怡在臉書PO文表示，據媒體報導，近期檢調偵辦民眾黨主席黃國昌涉貪案進入深水區，檢調專案小組掌握關鍵證據，在跨年前夕首度約談凱思國際名義負責人李麗娟，本案原被視為黃國昌的「防火牆」人物，卻出現重大突破，檢調已比對完成相關金流，證據指向黃為凱思國際實際負責人，而李麗娟則被懷疑只是名義人頭，供詞與金流不符，恐因此改列貪污被告，整體金流疑點，李麗娟以表面行政人員收入難以解釋其與凱思國際、求真民調等資金往來超過千萬元的背後金額；加上指名安排人選擔任媒體董事長等行為，都被檢調視為明顯有「犯意聯絡與行為分擔」嫌疑。

吳靜怡直言，民眾黨不涉及違法很難？柯文哲一句「焦土政策」，反而讓黃國昌的狗仔園區凱思國際燒了起來，金流疑雲與制度信任危機，外界好奇，黃國昌會不會成為「蔥燒焦阿巴」蹲進土城！

