為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李麗娟恐列貪汙被告 詹凌瑀：黃國昌防火牆算是徹底坍塌

    2026/01/06 09:16 即時新聞／綜合報導
    週刊報導指出，李麗娟恐列貪汙被告。詹凌瑀強調，黃國昌設下的防火牆算是徹底坍塌。（資料照）

    週刊報導指出，李麗娟恐列貪汙被告。詹凌瑀強調，黃國昌設下的防火牆算是徹底坍塌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌「狗仔疑雲」案情又有新發展，週刊今（5日）報導指出，專案小組已約談「凱思國際」負責人李麗娟，李恐列貪汙被告。媒體人詹凌瑀強調，現在證據確鑿，李麗娟可能從證人轉被告，黃國昌設下的防火牆算是徹底坍塌。

    詹凌瑀指出，涉貪案關鍵的「凱思國際」負責人李麗娟，只是黃家小孩的保母兼安親班老師，但一個領薪水的保母，帳戶裡會有三四千萬的流水？還能拿出幾百萬當股本？詹凌瑀表示，檢調金流都查出來了，錢是黃國昌小姨子高翬匯的，李麗娟只是負責跑腿存錢的人頭，這家公司就是黃國昌拿來養狗仔、鬥政敵的黑機關，找自家保母當人頭洗錢，這種手段低級又難看。

    詹凌瑀提到，最可笑的是「居住正義」，黃國昌岳父高熙治的公司「恆合建設」，被踢爆一屋二賣、佔用教育部百坪「學產地」欠租不還，死皮賴臉跟教育部打官司。黃國昌以前總是推託「毫無所悉、沒介入」，結果幫岳父打官司的律師洪肇彤，就是黃國昌以前在時力的愛將，連黃家小孩的官司都找他打。詹質疑：「律師都是自己人，你跟我說你不知情？」

    詹凌瑀批評：「全家佔用國土、學產地，然後女婿在立法院大喊居住正義？這已經不是雙標，是無恥。」最後詹也說：「現在檢調金流勾稽完成，人頭斷點被突破，岳父佔地的爛帳也被掀開。黃國昌不要再演了，你行李收一收，準備去土城報到吧。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播