李麗娟恐列貪汙被告 詹凌瑀：黃國昌防火牆算是徹底坍塌

週刊報導指出，李麗娟恐列貪汙被告。詹凌瑀強調，黃國昌設下的防火牆算是徹底坍塌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌「狗仔疑雲」案情又有新發展，週刊今（5日）報導指出，專案小組已約談「凱思國際」負責人李麗娟，李恐列貪汙被告。媒體人詹凌瑀強調，現在證據確鑿，李麗娟可能從證人轉被告，黃國昌設下的防火牆算是徹底坍塌。

詹凌瑀指出，涉貪案關鍵的「凱思國際」負責人李麗娟，只是黃家小孩的保母兼安親班老師，但一個領薪水的保母，帳戶裡會有三四千萬的流水？還能拿出幾百萬當股本？詹凌瑀表示，檢調金流都查出來了，錢是黃國昌小姨子高翬匯的，李麗娟只是負責跑腿存錢的人頭，這家公司就是黃國昌拿來養狗仔、鬥政敵的黑機關，找自家保母當人頭洗錢，這種手段低級又難看。

詹凌瑀提到，最可笑的是「居住正義」，黃國昌岳父高熙治的公司「恆合建設」，被踢爆一屋二賣、佔用教育部百坪「學產地」欠租不還，死皮賴臉跟教育部打官司。黃國昌以前總是推託「毫無所悉、沒介入」，結果幫岳父打官司的律師洪肇彤，就是黃國昌以前在時力的愛將，連黃家小孩的官司都找他打。詹質疑：「律師都是自己人，你跟我說你不知情？」

詹凌瑀批評：「全家佔用國土、學產地，然後女婿在立法院大喊居住正義？這已經不是雙標，是無恥。」最後詹也說：「現在檢調金流勾稽完成，人頭斷點被突破，岳父佔地的爛帳也被掀開。黃國昌不要再演了，你行李收一收，準備去土城報到吧。」

