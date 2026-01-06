為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中央政府總預算卡關 桃竹苗4縣市TPASS斷炊延緩2個月

    2026/01/06 09:13 記者黃美珠／新竹報導
    桃竹竹苗TPASS使用者很多，新竹縣府表示，桃竹苗４縣市政府為了維持正常營運，將先由桃、竹2市預撥自籌款7成進入專戶。（記者黃美珠攝）

    中央政府今年的總預算遲未付委審查，可能導致TPASS在3月份斷炊，新竹縣政府交通處長陳盈州說，竹縣會在週五（9日）把竹縣去年的配合款先繳付入專戶，以多維持半個月的桃竹竹苗TPASS正常運營。桃竹苗4縣市上週就此開會研商決議，在桃、竹2市都有把今年各自的自籌款編入年度預算下，願先預撥各自7成進入專戶來應急，但也只能把斷炊的時間點延後約2個月，歸根究底仍須請中央加速辦理中央補助款的審查和核撥。

    另考慮民間業者營運的市區公車、YouBike，一旦中央補助款未能即時撥付就可能影響資金調度跟營運穩定，所以他們建議先由地方政府補助因應，至於台鐵、國道客運、公路客運等中央管轄的運具，則由各公司自行調度資金以對。

    陳盈州說，去年桃竹竹苗TPASS營運總經費約需3億4880萬，來自中央補助就佔2億8450萬元；其中新竹縣要負擔的7960萬有6860萬是中央款，縣府原訂配合自籌款約1100萬。

    但因去年使用量大增，所以竹市府向公路局提報修正計畫，竹縣配合款改增為1670萬元，且將在週五（9日）把這筆錢撥入專戶，以此多撥付半個月的運具業者營收款。

    儘管如此，陳盈州也說，去年桃竹竹苗定期票專戶的剩餘款預估仍將在本月就用完。

