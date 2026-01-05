黃國昌籲綠委辭職再選市長 柯志恩：任務未完、繼續服務

黃國昌認為綠委應先辭職再選市長，但沒提藍委，國民黨不分區立委柯志恩強調經營基層任務未完，將繼續服務。（記者王榮祥攝）

民眾黨主席黃國昌今宣布辭去不分區立委，並點名民進黨高市立委應辭職再選市長，卻沒提國民黨；同樣參選高雄市長的國民黨不分區立委柯志恩指出，不分區任務是經營基層，如今任務還未完成，會繼續在崗位上為選民服務。

民眾黨不分區立委兩年條款2月1日將至，黃國昌今宣布已在黨團簽署離職書，等月底送出，2月1日才能讓新委員在最短時間接上；他同時點名民進黨台南、高雄立委要參選縣市長者，哪有在關心立法院的議事？卻還占著立委位置，應該把立委給辭了，但沒提到有意參選市長的國民黨立委。

柯志恩對此指出，黃國昌委員辭立委，主要是遵守民眾黨的兩年條款，否則仍有許多白營選民，會希望優秀的黃國昌委員能夠繼續擔任立委。

她進一步說明，國民黨在高雄沒有半席區域立委，是標準的艱困選區，當初黨規畫不分區的任務除了市長選舉重任外，更多任務的是希望經營基層，用服務讓選民重拾對國民黨信心，並支持國民黨，這是最大的使命，所以在沒有完成任務前，自己還是要在工作崗位上繼續為選民服務。

