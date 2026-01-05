總統：2026是關鍵一年 盼朝野共同推動台灣向前

總統賴清德今接見中華民國進出口商業同業公會全國聯合會。（總統府提供）

總統賴清德今接見中華民國進出口商業同業公會全國聯合會時指出，2026年是非常關鍵的一年，要在既有基礎上持續提升產業實力，讓良好成果不斷累積，期盼朝野合作、社會團結，凝聚更大力量，共同推動台灣向前邁進，讓台灣在全球供應鏈之中站得更穩、也走得更遠。

賴清德指出，2025年全球經濟充滿變化及挑戰，根據「國際貨幣基金」（IMF）預估，全球經濟成長率為3.2%；台灣在全體國人的共同努力下穩健成長，主計總處預估台灣的經濟成長率將高達7.37%。隨著AI與高效運算等需求增加，台灣的出口表現更加亮眼，截至去年11月，我國出口規模已接近5,785億美元，寫下歷史新高，充分顯示台灣在全球市場中具高度競爭力與產業動能。

賴清德表示，這些成果來自一代代先進的耕耘累積；以「一卡皮箱走天下」的拚搏精神拓展全球市場，並引進新技術、深耕新興市場，不只形塑出台灣務實可靠、值得信賴的國家形象，也讓我國成為全球供應鏈中不可或缺的重要一員。

賴清德指出，面對當前全球供應鏈重組、美國關稅政策調整以及數位轉型、淨零轉型、地緣政治風險等各項挑戰，政府一定會持續做產業最堅實的後盾。

賴清德提到，政府透過「投資台灣三大方案」以及強化經濟與國土安全韌性的相關措施，支持企業強化體質、提升供應鏈韌性，穩定產業布局。目前經濟部已推動460億元的「出口供應鏈支持方案」，提供研發轉型補助、外銷貸款、信用保證與爭取海外訂單等措施來強化企業資金彈性，提升技術能量。

他說，政府也通過116億元的「中小微企業多元振興發展計畫」推動數位轉型、淨零轉型以及拓展通路，並搭配普惠金融貸款、租稅優惠及信保機制等措施，讓更多企業能跟上國際趨勢、提升整體競爭力。

賴清德強調，2026年是非常關鍵的一年，要在既有基礎上持續提升產業實力，讓良好成果不斷累積，期盼朝野合作、社會團結，凝聚更大力量，共同推動台灣向前邁進，未來政府將持續深化國際經貿合作，拓展多元市場，並持續傾聽產業界的心聲，讓政策規劃更貼近實際需求，與業界一起降低外在風險、掌握新契機，讓台灣在全球供應鏈之中站得更穩、也走得更遠。

