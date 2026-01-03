管碧玲辦聚餐挨轟 謝志偉：她戳到中國痛處

海委會主委管碧玲（右）及副主委兼海巡署長張忠龍（左）。（資料照）

共軍近期實施「正義使命-2025」圍台軍演實彈射擊，海委會主委管碧玲去年12月31日中午與多位海巡高層前往高雄某高級婚宴會館舉辦惜別會餐敘，引發外界疑慮。管碧玲隨後回應，坦承是辦「惜別餐會」，對於造成社會負面觀感到抱歉。對此，駐歐盟代表謝志偉發文發表看法，認為管碧玲促成台灣海巡署與美國、日本及菲律賓等國相關單位的合作，因此成了「中國的眼中釘」。

謝志偉今發文提及，「舔共又擋軍購的人之所以不爽海委會管碧玲主委的真正原因是：她促成了台灣海巡署與美國、日本及菲律賓等國相關單位的合作，而成了中國的眼中釘，背上刺！」

請繼續往下閱讀...

網紅徐閉也PO文直言，「就是如此，任何對台灣有益的人或企業，中國國民黨、民眾黨都會攻擊他們。」

不少網友看到消息後相繼留言，有人說「大使的幽默風趣值得大家學習，否則會被這不知廉恥的要飯黨暈倒，還望大家一起努力排除它」、「記得當年當兵的時候、國民黨教我們的一首歌裡面的『殺漢奸』！而現如今國民黨裡面很多漢奸......問問當年那些國民黨是否還要殺漢奸？」。

相關新聞請見︰

台日美海巡聯訓常態化 管碧玲：樂見日方積極揭露

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法