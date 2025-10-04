為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台日美海巡聯訓常態化 管碧玲：樂見日方積極揭露

    2025/10/04 05:30 記者方瑋立、邱俊福／台北報導
    海委會主委管碧玲昨表示，台日海巡合作過去多由日方揭露，「樂見日本更願意積極揭露」。（記者塗建榮攝）

    

    專家：三國擴大海巡合作 「以灰色制灰色」抗衡中國海警襲擾

    日媒「讀賣新聞」披露台日海巡強化合作，甚至考慮與美國「常態性」聯合訓練演習，海委會主委管碧玲昨表示，台日合作過去多由日方揭露，「樂見日本更願意積極揭露」。專家指出，日方披露台日美以較無害的「海上救難」擴大海巡合作，頗有「以灰色制灰色」，抗衡近年中國海警及海上民兵灰色地帶襲擾加劇的意味。

    立法院昨審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，民進黨立委王定宇質詢時，問及管碧玲對日媒揭露台日美海巡加強合作有何評論？管碧玲說，相關行動過去多由日方揭露，「我們樂於看到日本更願意積極揭露」。

    立委盼跨國海巡聯訓 推進至台灣周邊

    管碧玲說，相關演習大致分布在南海、北方日本及南方菲律賓。王定宇追問，是否有可能在台灣周邊進行？管笑而未答。

    面對中國海警對鄰近各國灰色地帶襲擾劇增，日方以「海上救難」名義擴大與台灣、美國海巡合作。長期倡議與友盟國家海事合作的黑熊學院首席顧問何澄輝昨坦言，頗有「以灰色制灰色」的戰略模糊意味。

    何澄輝直言，現代戰爭中許多民力的調用或與非軍事部門的協作已密不可分，包括美國執行自由開放印太（FOIP）、自由航行所使用的政策工具中，除軍事部門外，也囊括美國的海岸巡防隊，對應台灣的「第二海軍」海巡署，以及日本「海上保安廳」。

    與友盟海事合作很重要 學者籲趕快做

    何澄輝強調，台灣作為海島國家，又因地理位置易遭中國滲透，海巡更兼具「邊防」重任。對於台日美及友盟國家海事合作多次被證實並將朝「常態化」發展，他直言，這很重要也應該要趕快做，因為未來中國威脅將一直存在。

    在政治外交因素下，台日海巡交流非常低調。最明顯的是，海巡署每兩年一度的「海安」演習，日本、美國、菲律賓等會派海巡高階官員與會，而今年六月的台日共同海上救難演練，則是透過台日雙方民間組織「台灣日本關係協會」與「日本台灣交流協會」推動。

    海巡署：基於兩協會備忘錄 實務交流

    對此，海巡署強調，台、日兩協會每年均會輪流舉辦「台日海洋事務合作對話」，在此對話框架下，雙方簽訂「海難搜索救助合作備忘錄」以及「走私及非法入出國應處合作備忘錄」。這次便是兩協會基於備忘錄架構下進行的實務交流，日本海上保安廳接受到日本台灣交流協會合作請求，給予必要的協助。

