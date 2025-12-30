反制中國軍演恫嚇 陸軍短片亮海馬士、阿帕契王牌：絕不退讓

陸軍發布影片秀出M142海馬斯多管火箭（上）等王牌裝備，強調全軍已進入「立即備戰操演」，展現守護家園的堅定決心。（圖取自陸軍官方社群帳號）

面對中共近日片面宣布對台軍演，並於台海周邊實施多管火箭實彈射擊恫嚇。國防部第一時間成立應變中心，下令三軍啟動「立即備戰操演」，陸軍司令部今（30日）發布「守護家園 陸軍絕不退讓」的戰訓短片，公開「海馬士」多管火箭系統（HIMARS）、AH-64E阿帕契攻擊直升機等王牌裝備實戰操演畫面，展現國軍「由經常戰備轉入實戰化部署」的強大戰力與堅定決心。

中共此次軍演意圖明顯，針對我國防衛縱深進行壓迫。對此，國軍依據總統賴清德「不升高衝突、不挑起爭端」指導積極應處。陸軍發布的這支34秒短片節奏明快、氣勢磅礡，開場即由具備強大遠程精準打擊能力的「M142海馬斯多管火箭系統」領軍亮相，該型裝備在烏俄戰場屢建奇功，如今已是我國陸軍反制敵軍登陸與遠程壓制的關鍵「殺手鐧」。

影片中亦接連展示國造「CM-34 30鏈砲雲豹八輪甲車」疾駛掃蕩、AH-64E阿帕契攻擊直升機升空獵殺，以及M60A3 TTS戰車於林間戰術機動的畫面。透過陸空聯合作戰與高強度的實戰化演訓，具體呈現各作戰區接獲「立即備戰操演」命令後，官兵迅速進入戰術位置、裝備全數待命的堅強氣氛。

面對共軍挑釁，國軍全台各作戰區已迅速完成戰備轉用，影片中強調的「立即備戰操演、陸軍嚴陣以待」不只是一句口號，更是正在進行式的操演實況。

