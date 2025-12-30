牆內冒出一票「自願軍」！稱願來台說服統一 失敗就終身不回中國

不少中國網友組成「人民自願軍」，在網上實名發布影片，表態願帶全家人到台灣「說服」台人與祖國統一。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

近年中國經濟不振、失業率飆升、社會氛圍壓抑，許多中國人都想「潤」出去。最近牆內有不少中國網友組成「人民『自』願軍」，在網上實名發布影片，表態願帶全家人到台灣「說服」台人與祖國統一，若不成功就終身不再回中國。這些人嘴上說為祖國盡心盡力，但內心想法不言而喻，引發牆外網友熱議。

旅義華僑作家李穎週二（30日）在X平台分享牆內某網友在抖音露臉且實名拍的影片，該網友對著鏡頭說：「大家好，今天是2025年12月29日，本人實名向國家申請，且自願立下赴台促統志願狀。我願攜全家赴台搓合統一大業，去說服台灣當局，讓他們徹底回歸祖國懷抱，實現祖國統一。如果完成不了此任務，我願意攜全家作為人質滯留在那邊，永遠不回來給祖國人民添堵。」

李穎還分享其他內容大同小異的影片，笑稱現在牆內有一堆「自願軍」。牆外網友紛紛表示，「估計有上億人願意去當人質」、「獎勵說完了，代價呢？」、「高級黑低級紅」、「這些人真以為有這等好事？」、「算盤珠子打得可太響了」、「想得太美了」、「想潤去台灣的意圖太明顯了」。

