中國「正義使命」軍演今打實彈 我方掌握：預計下午6點結束

中國海警局發佈環台執法巡查示意圖，示意路線採用紅色纜繩造型，象徵兩岸同胞血脈相連的「紅繩」，也是警示台獨分裂勢力的「紅線」，且「繩」與「省」同音，強調台灣是中國的一個省。（圖取自微博）

中共解放軍東部戰區29日發動「正義使命-2025」軍演，演練對台實施封港封控，並揚言今日實彈射擊。知情官員透露，據我方掌握，本次軍演由中共中央軍委會主導，預計今天下午6點就會結束。

東部戰區公告，30日將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，同時限航台灣周邊七空域，宣稱實彈射高「無限高」。

配合中共解放軍軍演，福建海警組織艦艇編隊29日也在台灣周邊鄰近海域配合開展執法巡查，實施查證識別、攔截查扣等科目演練，企圖威嚇台灣漁民。

中國官媒《央視》報導更宣稱，中國海警局發佈此次環台執法巡查示意圖，示意路線採用紅色纜繩造型，象徵兩岸同胞血脈相連的「紅繩」，也是警示台獨分裂勢力的「紅線」，且「繩」與「省」同音，強調台灣是中國的一個省。

對此，官員表示，中共軍演向來都有認知作戰，藉此恫嚇台灣。實際上，中國還不太敢把整個封控，這容易有意外事件。第一島鏈出狀況，日本、菲律賓等國際社會會來聲援台灣。

官員指出，中共軍演劃設的管制區非常靠近台灣本島，已經侵犯到領海，這種行為容易擦槍走火，「從來沒有那麼近過，這非常可惡，可以看出中共的軍武霸權，國際社會應該會更加關注」。

