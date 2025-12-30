為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國「正義使命」軍演今打實彈 我方掌握：預計下午6點結束

    2025/12/30 08:43 記者陳鈺馥／台北報導
    中國海警局發佈環台執法巡查示意圖，示意路線採用紅色纜繩造型，象徵兩岸同胞血脈相連的「紅繩」，也是警示台獨分裂勢力的「紅線」，且「繩」與「省」同音，強調台灣是中國的一個省。（圖取自微博）

    中國海警局發佈環台執法巡查示意圖，示意路線採用紅色纜繩造型，象徵兩岸同胞血脈相連的「紅繩」，也是警示台獨分裂勢力的「紅線」，且「繩」與「省」同音，強調台灣是中國的一個省。（圖取自微博）

    中共解放軍東部戰區29日發動「正義使命-2025」軍演，演練對台實施封港封控，並揚言今日實彈射擊。知情官員透露，據我方掌握，本次軍演由中共中央軍委會主導，預計今天下午6點就會結束。

    東部戰區公告，30日將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，同時限航台灣周邊七空域，宣稱實彈射高「無限高」。

    配合中共解放軍軍演，福建海警組織艦艇編隊29日也在台灣周邊鄰近海域配合開展執法巡查，實施查證識別、攔截查扣等科目演練，企圖威嚇台灣漁民。

    中國官媒《央視》報導更宣稱，中國海警局發佈此次環台執法巡查示意圖，示意路線採用紅色纜繩造型，象徵兩岸同胞血脈相連的「紅繩」，也是警示台獨分裂勢力的「紅線」，且「繩」與「省」同音，強調台灣是中國的一個省。

    對此，官員表示，中共軍演向來都有認知作戰，藉此恫嚇台灣。實際上，中國還不太敢把整個封控，這容易有意外事件。第一島鏈出狀況，日本、菲律賓等國際社會會來聲援台灣。

    官員指出，中共軍演劃設的管制區非常靠近台灣本島，已經侵犯到領海，這種行為容易擦槍走火，「從來沒有那麼近過，這非常可惡，可以看出中共的軍武霸權，國際社會應該會更加關注」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播