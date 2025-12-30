為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    沒時間浪費了！ 美參院軍委會主席促台放下黨派分歧、全力挺國防

    2025/12/30 12:27 記者陳昀／台北報導
    韋克爾（Roger Wicker）呼籲台灣放下黨派分歧，全力支持「國防特別預算」。（圖擷取自X平台）

    韋克爾（Roger Wicker）呼籲台灣放下黨派分歧，全力支持「國防特別預算」。（圖擷取自X平台）

    中國解放軍29日無預警宣布展開「正義使命-2025」環台軍演，動員海、空、飛彈及地面部隊，在台海周邊多個座標同步進行模擬包圍與封鎖，美國聯邦參眾議員也接連表達公開關切及譴責，參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）表明，期盼台灣放下黨派分歧，全面資助國防特別預算，「已經沒有時間可以浪費了！」

    韋克爾（Roger Wicker）在X推文表示，中國入侵台灣的演練正持續升級，這些日益複雜且臨時發動的演習，旨在展示解放軍封鎖台灣及脅迫台北的能力，美國必須採取緊急行動，加速對台軍售，並落實國會授權的「總統提用權（PDA）」及台灣安全合作倡議資金。

    韋克爾特別呼籲「我們的台灣盟友必須放下黨派分歧」，全力支持賴清德總統提出的「國防特別預算」，「已經沒有時間可以浪費了」！

    聯邦參議員楊恩（Todd Young）批評，中共的侵略行為是不可接受的，北京魯莽的活動持續破壞全球安全，美國繼續支持印太地區的盟友是正確的。聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）則贊同美國政府對台海和平的堅定承諾，並重申台灣是美國「強韌且可靠的夥伴」。

    聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里（Mario Díaz-Balart）則痛批，北京為台軍演顯然試圖恐嚇自由民主的台灣人民，美國將與台灣站在一起，持續反對任何形式的脅迫、侵略及對區域穩定的威脅。

