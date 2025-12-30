韓國瑜稱中國若介選怎可能是綠營執政？ 律師狠酸1句笑翻網友！

2018年九合一選舉，韓國瑜以黑馬之姿當選高雄市長，掀起一股「韓流」。（資料照）

近日有日媒報導台灣過去大選疑遭中國介選的案例，還有中方有意操控輿論讓現任立法院長韓國瑜翻盤當選高雄市長的相關錄音檔被披露，引發台灣社會熱議。而韓國瑜週日痛批抹紅、抹黑、抹臭，還稱如果真的有中國介選這回事，現在怎麼還是民進黨執政？對此，律師林智群忍不住狠酸，如果「產品」太爛，即便有人來幫忙作弊也不一定會被選上，笑翻不少網友。

日本《讀賣新聞》本月27日報導詳述台灣過去選舉疑遭介入的案例，提到2018年九合一選舉，韓國瑜以黑馬之姿、翻盤當選高雄市長，掀起一股「韓流」。當時中方傳出介入選舉助韓當選，還向企業尋求協助，今年10月網上就流出一段錄音檔，對話中暗示已準備共計2000萬人民幣（約新台幣9000萬元）當作介選資金，國安官員推測是2018年高雄市長選前，隸屬於中國解放軍戰略支援部隊的「第五十六研究所」處長與北京情報分析企業負責人的對話。

這件事隨即掀起熱烈討論，韓國瑜28日回應稱，若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？選前繪聲又繪影，選後證明假訊息。滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡。

對此，林智群29日在臉書發文狠酸，「日本媒體爆料中國在2018年花了一億元搞了網軍介入台灣選舉，讓韓流起來，韓國瑜當選高雄市長。韓國瑜反問，如果中國介選，為什麼還是民進黨執政？這個話術太好回答了，高中的時候，有同學在某科作弊，結果還是考不過我。作弊就保證第一名嗎？如果產品太爛（辯論時還在脫鞋搓腳），中國幫忙作弊，也不一定可以選上阿！誰想選一個好笑的咖當總統啦！」

網友也紛紛調侃，「作弊還被當才好笑」、「就扶不起的阿斗啊」、「這不就自證了自己高雄市長不當想當聖上」、「要怪只能怪自己太爛」、「爛泥扶不上牆」、「沒辦法，共產黨的品味爛到有剩」、「阿斗至少還上位，這個連市長都被罷免」、「中國草民不是笑他草包嗎」、「作弊也考零分，只證明他爛到笑，不代表沒作弊」。

