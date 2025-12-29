駁斥中媒稱「抵近封鎖我國4港口」 海巡署：已派14艦艇1對1驅離

海巡署副署長謝慶欽說明，中共海警船沒有靠近我國港口，海巡一定會保持航道安全順暢，並已派出14艘海巡艦艇一對一以廣播、LED燈、造浪等手段強制驅離。（記者陳逸寬攝）

中國官媒《環球時報》今（29）日指出，中國海警多艘艦船抵近封鎖基隆、台南、高雄、花蓮四港口。對此，海巡署副署長謝慶欽說明，中共海警船沒有靠近我國港口，海巡一定會保持航道安全順暢，並已派出14艘海巡艦艇一對一以廣播、LED燈、造浪等手段強制驅離。

國防部今日下午召開「國軍針對中共實彈軍演應處作為」說明記者會。

海巡署副署長謝慶欽表示，中國解放軍東部戰區在今天早上7點半發布實施聯合軍演後，海巡署同步偵獲四艘海警船航進我國北部、東部海域，目前已經增加到14艘，包含馬祖、金門、烏坵以及東沙外離島；14艘海警船皆在我國限制水域上活動，距離領海基線24海里，貼著線上航行。

謝慶欽指出，海巡署立即調派艦船艇於各海域對應，周密部署14艘艦船艇，以一對一對應方式並航監控、強制驅離，並派遣後續待命艦艇支援，同步成立應變中心，也協同國防部對應監控。

謝慶欽補充，具體驅離作為包含使用廣播、無線電、LED燈、造浪、操船技巧等各種手段，逼迫中國海警船往外航行，目前還在進行中，都有全程掌握。

針對環球時報的說法，謝慶欽說明，目前中共海警船沒有靠近港口，海巡一定會保持航道安全順暢；海巡署昨日就已偵獲2艘海警船在東部海域異常停留，提前有警覺。

謝慶欽也籲請國人放心，海巡署強調，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對印太地區和平穩定造成衝擊，嚴重影響我國海域船舶航行安全及漁民的作業權益，海巡署將全力應對並與國防部等單位通力合作，確保海上航道的安全跟順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。

