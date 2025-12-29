綠酸蔣萬安帶回中共軍演伴手禮 藍議員詹為元反嗆：心中只有政治沒有人民！

台北市議員詹為元。（詹為元提供）

台北市長蔣萬安昨天才從中國上海雙城論壇返台，今天中共解放軍就無預警宣布環台演習，民進黨立委吳思瑤直言，「這就是中國給蔣萬安帶回的伴手禮？」對此，國民黨議員詹為元認為，兩岸之間不是應該要盡全力維持和平嗎？蔣的努力付出卻反被訕笑，反嗆民進黨「心中只有政治沒有人民」。

詹為元表示，兩岸之間本來就適透過層層堆疊的交流，增加彼此互信基礎。過去國民黨馬英九執政時，兩岸交流頻繁，彼此互信及信賴基礎較高，輪到民進黨執政時，由於一意孤行，讓所有交流幾乎中斷，雙城論壇成為命懸一線的唯一溝通管道。

詹為元指出，蔣萬安到上海參加雙城論壇，國民黨努力希望藉由溝通降低兩岸衝突，增加彼此信賴穩定的基礎，卻淪為民進黨訕笑的對象。民進黨看到環台軍演卻沾沾自喜，大酸去了雙城論壇卻帶回軍演的大禮物，將自身政治利益放在人民的安全利益之前，心中只有政治、沒有人民。

詹為元說，蔣萬安此行維持住對等與尊嚴，不懂他做錯了什麼事，努力付出的人被訕笑，煽風點火的人反倒成為振振有詞的詆毀者，強調「雙城論壇畢竟是城市跟地方的交流」，兩岸和平仍有賴中央跟地方政府共同合作，彼此一起努力讓台海更穩定。

