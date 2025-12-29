為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠酸蔣萬安帶回中共軍演伴手禮 藍議員詹為元反嗆：心中只有政治沒有人民！

    2025/12/29 12:44 記者董冠怡／台北報導
    台北市議員詹為元。（詹為元提供）

    台北市議員詹為元。（詹為元提供）

    台北市長蔣萬安昨天才從中國上海雙城論壇返台，今天中共解放軍就無預警宣布環台演習，民進黨立委吳思瑤直言，「這就是中國給蔣萬安帶回的伴手禮？」對此，國民黨議員詹為元認為，兩岸之間不是應該要盡全力維持和平嗎？蔣的努力付出卻反被訕笑，反嗆民進黨「心中只有政治沒有人民」。

    詹為元表示，兩岸之間本來就適透過層層堆疊的交流，增加彼此互信基礎。過去國民黨馬英九執政時，兩岸交流頻繁，彼此互信及信賴基礎較高，輪到民進黨執政時，由於一意孤行，讓所有交流幾乎中斷，雙城論壇成為命懸一線的唯一溝通管道。

    詹為元指出，蔣萬安到上海參加雙城論壇，國民黨努力希望藉由溝通降低兩岸衝突，增加彼此信賴穩定的基礎，卻淪為民進黨訕笑的對象。民進黨看到環台軍演卻沾沾自喜，大酸去了雙城論壇卻帶回軍演的大禮物，將自身政治利益放在人民的安全利益之前，心中只有政治、沒有人民。

    詹為元說，蔣萬安此行維持住對等與尊嚴，不懂他做錯了什麼事，努力付出的人被訕笑，煽風點火的人反倒成為振振有詞的詆毀者，強調「雙城論壇畢竟是城市跟地方的交流」，兩岸和平仍有賴中央跟地方政府共同合作，彼此一起努力讓台海更穩定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播