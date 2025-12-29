為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共突襲環台軍演 民進黨酸：送蔣萬安的雙城論壇伴手禮？

    2025/12/29 12:27 記者陳昀／台北報導
    台北市長蔣萬安昨（28）快閃上海參加雙城論壇。（資料照）

    台北市長蔣萬安昨（28）快閃上海參加雙城論壇。（資料照）

    中共解放軍今早突襲宣布「正義使命-2025」環台軍演，民進黨痛批，國民黨主席鄭麗文無視台灣安全，高調宣布「以去北京為優先」，甚至稱會見中國國家主席習近平具重大戰略意義，暴露國民黨向中國靠攏、危害台灣安全，雙城論壇一落幕就換來軍演壓境，這難道是中國送給蔣萬安的伴手禮？

    吳崢指出，面對中國持續軍演與武力威脅，鄭麗文高調宣示「先北京、再美國」，甚至強調見習近平「具有重大戰略意義」，顯示國民黨兩岸路線就是一切以北京為優先，完全忽視台灣安全與尊嚴，更清楚暴露國民黨對中的真實立場，不只是交流，而是向中國傳遞政治訊號，配合統戰操作。

    吳崢表示，昨日雙城論壇才剛落幕，解放軍隨即宣布對台軍演，形成諷刺對照。台北市長蔣萬安曾承諾共機不擾台才辦雙城論壇，承諾言猶在耳卻遭中國打臉，論壇中高喊的「雙城好、兩岸好」，換來的卻是戰機呼嘯、軍演壓境，難道這就是中國送給蔣萬安的伴手禮嗎？

    吳崢進一步指出，日前翁曉玲等多名國民黨立委黑箱赴中、拒絕交代行程，到同一批人阻擋「赴中申報揭露法案」與杯葛國防、國安法案，國民黨一邊向北京靠攏、一邊削弱台灣防衛能力，早已形成清楚且危險的政治脈絡。在這樣的背景下，人民如何能相信所謂的鄭習會沒有任何政治前提與交換條件？

    吳崢強調，國民黨身為台灣主要在野黨，任何與中國的接觸與交流，都不應配合中國對台統戰操作，更不應把台灣的民主、安全與主權當成可以與中國交換的政治籌碼。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播