黃暐瀚稱蔣萬安雙城論壇致詞「已屬難得」 網：為何不敢喊這幾字

台北市長蔣萬安（左）與上海市長龔正（右）。（資料照）

台北市長蔣萬安昨至上海出席雙城論壇，致詞提及民國8年「五四運動」等，對此，媒體人黃暐瀚今（29日）表示，所有先前預測「對岸希望蔣萬安講的」他都沒講，認為蔣萬安的談話「已屬難得」。不過，這番評論立即遭網友否定，有網友批評蔣萬安只是「講古」、「話術」，質疑為何不敢喊「民國114年」。

黃暐瀚在臉書說，自己「完全理解」很多反對蔣萬安前往上海出席雙城論壇的聲音，但身為台北市長，去與不去，必須做出選擇。首先台北發生隨機攻擊事件，蔣萬安緊急決定不過夜，當天來回。其次，演講內容提到「民國8年、五四運動」（我們是中華民國）、「民主與科學」（我們施行民主制度）、「希望台海不再波濤呼嘯，可以和平繁榮」（波濤是軍艦、呼嘯是軍機），並點出台灣其實有反對他出席的聲音（代表台灣意見多元，不讓對岸誤判）。

請繼續往下閱讀...

黃暐瀚認為，在不放棄交流，又得顧及台灣民意的兩難下，蔣萬安沒說「九二共識、一個中國、反台獨、中華民族偉大復興」，所有先前預測「對岸希望蔣萬安講的」，他都沒講。所以，既要交流，又不想撕破臉，也不能偏離台灣主流民意的情況下，「蔣萬安的談話，已屬難得」。他並總結16個字：強調民國、堅持民主、呼籲和平、努力交流。

然而，多數網友持不同看法，紛紛在評論下方留言指出「民國8年中共也是承認的，只是中華民國在他們的敘事中38年就結束了，所以也沒好說嘴的。」「喊民國8年有什麼意思？那本來就是老共都無法否認的事實，可以喊民國114年看看。」

還有網友認為，「民國8年是歷史，北京當局不在意。民國114年是中華民國存在，北京無法容忍。堂堂北市長，玩這種騙3歲小孩的話術。自貶身價。」「（中共）隔天馬上軍演，這根本賞他一巴掌，真的不用替蔣說話。」

另有網友嘲諷「『不能相信共產黨』是蔣家說的，到底多蠢會以為跟敵人談和平能換來和平。」「證明了跪下沒用照常軍演。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法