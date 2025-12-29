為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃暐瀚稱蔣萬安雙城論壇致詞「已屬難得」 網：為何不敢喊這幾字

    2025/12/29 13:02 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安（左）與上海市長龔正（右）。（資料照）

    台北市長蔣萬安（左）與上海市長龔正（右）。（資料照）

    台北市長蔣萬安昨至上海出席雙城論壇，致詞提及民國8年「五四運動」等，對此，媒體人黃暐瀚今（29日）表示，所有先前預測「對岸希望蔣萬安講的」他都沒講，認為蔣萬安的談話「已屬難得」。不過，這番評論立即遭網友否定，有網友批評蔣萬安只是「講古」、「話術」，質疑為何不敢喊「民國114年」。

    黃暐瀚在臉書說，自己「完全理解」很多反對蔣萬安前往上海出席雙城論壇的聲音，但身為台北市長，去與不去，必須做出選擇。首先台北發生隨機攻擊事件，蔣萬安緊急決定不過夜，當天來回。其次，演講內容提到「民國8年、五四運動」（我們是中華民國）、「民主與科學」（我們施行民主制度）、「希望台海不再波濤呼嘯，可以和平繁榮」（波濤是軍艦、呼嘯是軍機），並點出台灣其實有反對他出席的聲音（代表台灣意見多元，不讓對岸誤判）。

    黃暐瀚認為，在不放棄交流，又得顧及台灣民意的兩難下，蔣萬安沒說「九二共識、一個中國、反台獨、中華民族偉大復興」，所有先前預測「對岸希望蔣萬安講的」，他都沒講。所以，既要交流，又不想撕破臉，也不能偏離台灣主流民意的情況下，「蔣萬安的談話，已屬難得」。他並總結16個字：強調民國、堅持民主、呼籲和平、努力交流。

    然而，多數網友持不同看法，紛紛在評論下方留言指出「民國8年中共也是承認的，只是中華民國在他們的敘事中38年就結束了，所以也沒好說嘴的。」「喊民國8年有什麼意思？那本來就是老共都無法否認的事實，可以喊民國114年看看。」

    還有網友認為，「民國8年是歷史，北京當局不在意。民國114年是中華民國存在，北京無法容忍。堂堂北市長，玩這種騙3歲小孩的話術。自貶身價。」「（中共）隔天馬上軍演，這根本賞他一巴掌，真的不用替蔣說話。」

    另有網友嘲諷「『不能相信共產黨』是蔣家說的，到底多蠢會以為跟敵人談和平能換來和平。」「證明了跪下沒用照常軍演。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播