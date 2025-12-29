中共突對台軍演！ 交通部批「蠻橫無理」 下午說明海空影響航班

交通部長陳世凱出席立法院交通委員會專題報告「元旦假期及春節連假期間交通運輸場站、高鐵台鐵捷運車廂、觀光景區等人潮密集處之安全維護」，並備質詢。（記者塗建榮攝）

中共今天（29日）上午突然宣布，即日起開始組織「正義使命－2025」演習，警告台獨分裂勢力及外部干涉勢力。對此，交通部部長陳世凱表示，針對中共軍演這般蠻橫無理作為，交通部表達強烈抗議及譴責，現正盤點航空、海運情況，並準備替代航路，如有航班受影響，下午會向國人說明。

中國人民解放軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅表示，12月29日開始，組織「正義使命－2025」演習，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，並稱「這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」

請繼續往下閱讀...

施毅說明，東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、西南、東南、台島以東，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等項目。

交通部今天應邀至立法院交通委員會專題報告及備詢。民進黨立委許智傑表示，中共對台軍演，對我國飛機、郵輪航線航班有無影響？是否因此受阻而取消？請交通部盡快向國人說明因應之道。許對中國軍演表達嚴厲譴責，同時也對藍白立委表示嚴厲譴責，「你們有種、有辦法，就一起來譴責中共啊？為什麼不吭聲呢？」

民進黨立委林俊憲表示，中共突然軍事演習，可能影響台灣對外航空及海運，影響旅客及貨物進出，這次軍演也不會是最後一次，交通部平時就應該準備，應訂定緊急應變計畫。

陳世凱表示，針對中共軍演這般蠻橫無理作為，交通部表達強烈抗議及譴責。他指出，軍演對航空、海運安全必然造成影響，交通部正在盤點及準備替代航路；軍演必然也會影響整體流量，交通部也正針對航空航海流量管理進行盤點，「因應措施都在準備。」

陳世凱說明，軍演狀態還不明確，現正了解演習範圍及危險區域，盤點狀況後，今天下午會向所有民眾說明及報告；交通部有SOP，因應軍演範圍而有不同措施，交通部將找出替代航路，但受航路減少影響，流量也會連帶受影響，目前正在盤點影響程度，會將影響降到最低，「（交通部）密切關注，並且準備好因應措施，請委員及國人放心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法