藍定調禮讓高虹安！選新竹市長立場不變 何志勇：除非民眾黨承諾一事

國民黨前發言人何志勇表達參選新竹市長立場不變，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨選總統。（記者洪美秀攝）

國民黨前發言人何志勇日前表態參選新竹市長，儘管國民黨中央與地方已定調禮讓現任市長高虹安選連任，但何志勇似未停下腳步，今天舉辦第4場城市沙龍，特邀請前行政院長劉兆玄及國民黨立委翁曉玲參與，何志勇受訪重申參選立場不變，強調既然決定參選市長，就不會退而求其次改選市議員，也會持續說服黨中央進行兩階段初選，但也提到，如果民眾黨能承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，「我何志勇立刻退選」。

何志勇今天舉辦的城市沙龍聚焦文化與新竹舊城區復興。他說，這場活動早在2個月前就已規畫完成，他與團隊透過一場一場城市沙龍，向市民談城市願景，希望從過程中找出市政的解方。針對藍白合作議題，何志勇說，政治局勢仍須保持彈性，不論是其他縣市的藍白合作，或是2028年的藍白合作，新竹市的立基都相當重要。他強調，新竹是一個年輕、高知識選民的城市，有300年歷史累積的老住民，若國民黨能在新竹站穩腳步、取得勝利，對2028年的總統大選將更有機會。

媒體詢問，若最終國民黨仍決定禮讓高虹安，是否會轉而參選新竹市議員，何志勇明確回應，「既然決定選市長了，就不會再走回頭路」。

對媒體提問高虹安是否仍存在司法變數，何志勇表示尊重司法裁判，也認為高虹安「受委屈、很有勇氣」，但強調會持續努力說服黨中央。希望透過這次在新竹的參選，搭建一個藍白合作的公平、公開機制，不只是為了新竹市，也作為2026年各縣市藍白合作基礎，更重要的是為2028年藍白合作總統選舉建立制度。

他說，2028年的藍白合作必須建立在公平公開的機制上，讓雙方支持者及中間選民都能心服口服，才能凝聚在野黨的團結，並最大化勝選機會。若民眾黨現在能承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，「我何志勇立刻退選」。他也感謝黨中央至今仍尊重他在新竹參選的決定。他認為，若能在新竹持續參選，不僅能為國民黨加分，也有助於爭取更多中間選民的支持。

