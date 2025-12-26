民進黨台南市長初選民調瘋傳 陳亭妃通報黨中央嚴查違法

陳亭妃今（26日）發函通報民進黨中央黨部及選對會，指控來源不明民調未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反「選罷法」規定。（圖由陳亭妃辦公室提供）

民進黨2026台南市長初選戰況升溫，立委陳亭妃與林俊憲捉對廝殺。陳今（26日）正式發函通報民進黨中央黨部及選對會，針對近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反「選罷法」規定，呼籲黨中央應比照中選會標準採取必要作為，維護初選制度的公正與公信。

陳亭妃表示，近期流傳的相關民調內容，未載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等法定必要資訊，已涉及違反「公職人員選舉罷免法」第53條規定。由於正值初選倒數階段，這類來源不明的民調在網路與社群平台快速擴散，已對選舉秩序、黨內公平競爭及社會觀感造成實質影響。

陳亭妃並引述中央選舉委員會過去說明指出，凡發布未依法揭露必要資訊之民調，依法可處以高額罰鍰；若涉及政黨、候選人或其相關人員，處罰將進一步加重。她強調，政黨初選同樣適用「選罷法」相關規範，不應成為法律監督的例外。

據此，陳亭妃呼籲黨中央與選對會，對外要求媒體及相關平台，凡發布涉及初選的民調資訊，均應依法完整揭露相關調查內容，避免錯假訊息誤導民意，影響初選進程，希望在選舉關鍵時刻，共同守住制度底線，讓初選回歸公平、理性與民主的正軌。

