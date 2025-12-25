高市長選舉》綠營4選將衝刺拚民調 初選前至少3場大型造勢

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆預計明年1月4日舉辦大型造勢。（賴瑞隆團隊提供）

民進黨高雄市長初選倒數計時，4位參選人耶誕節持續衝刺，或到市場掃街、或進社區拜票；初選前夕，4位參選人至少還有3場大型造勢。

民進黨高雄市長初選預定明年1月12日至17日民調，林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆4位參選人耶誕節不休息，全力掃街拜票。

邱議瑩今前往高雄果菜市場、楠梓區藍田里耶誕節活動；賴瑞隆到左營區哈囉市場掃街，台北市議員林亮君、新北市議員戴瑋姍與顏蔚慈專程南下相挺；許智傑參加佛光山活動；林岱樺也持續深入基層。

初選之前，4人至少還有3場大型造勢，先是林岱樺預計12月27日（週六）在鳳山，賴瑞隆規劃明年1月4日、同樣在鳳山；邱議瑩傳出1月10日打算在前鎮區最後衝刺；唯一沒規劃大造勢的許智傑團隊強調，與鄉親面對面更實在，已規劃多場中小型見面座談會。

國民黨立委柯志恩昨天獲國民黨正式徵召參選下屆高雄市長，今天特別安排於鳳山勝利路舉辦「力拚勝利─2026柯志恩年曆發送」活動，作為徵召後首場選舉行程。

她強調，高雄不只市區要改變，更要讓38區全面38變，將從7大方向全面實踐「夢想海港」，全力打造有方向、有夢想、有溫度的高雄；她更信心喊話，明年此刻將依中華民國憲法舉行就職典禮。

邱議瑩計畫明年1月10日在前鎮區最後衝刺。（邱議瑩團隊提供）

許智傑積極策劃中小型見面會與座談會，爭取鄉親支持。（許智傑團隊提供）

民進黨高雄市長初選預定明年1月12日至17日民調，林岱樺本週六（27日）將舉辦鳳山大造勢。（林岱樺團隊提供）

