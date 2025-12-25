法官射箭、法制局畫靶！助理費變補助費 林楚茵批：高虹安客製化解套

立法院法制局第1751號專題研究報告。（擷取自林楚茵臉書）

新竹市長高虹安因涉詐助理費，但16日高院二審宣判大逆轉，採信立法院函覆資料，認為助理費性質屬「實質補助，彈性勻用」，撤銷高虹安的貪污罪。對此，民進黨立委林楚茵今（25日）直指，「這種高度貼合個案需求的『客製化』解套服務，難道就是高虹安『搞定司法』的精髓？」

林楚茵今日於臉書粉專表示，「助理費等於立委補助費」的創見，到底是高院提出，還是立法院法制局發明的，隨著立法院最新的函文內容，真相逐漸浮現。

林楚茵指出，去（2024）年9月，高院向立法院詢問助理費問題時，當時立院回函的內容，完全沒有「助理費等於立委補助費」的見解，但今（2025）年3月，立法院法制局的第1751號報告，卻首度將助理費定性為「補助費」。

因此，高院「主動」函請立法院法制局提供第1751號報告供參辦，而法制局也於6月12日檢送該報告。此舉讓林楚茵痛批，「法官心有定見，『先射箭卻不敢畫靶』，被憲法法庭拒絕後，再找立法院法制局一起畫！」

「同樣是助理費問題，同一個法官對童仲彥態度嚴苛，對高虹安卻異常寬容，不惜翻遍資料，替高虹安找理由脫罪。而法制局也在關鍵時點生出報告，替法官補強論點。」林楚茵強調，「這種高度貼合個案需求的『客製化』解套服務，難道就是高虹安『搞定司法』的精髓？」並要求立法院長韓國瑜、法制局說清楚。

最後，林楚茵重申，「立法院法制局職員領公帑，應該是立法委員的『內部智庫』，如今卻成為替特定人士洗白的『法律遮羞布』？可恥至極。」

