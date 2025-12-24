為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴瑞隆平安夜同框李昆澤 公布高雄觀光5大行動方案

    2025/12/24 20:55 記者葛祐豪／高雄報導
    李昆澤（右）對賴瑞隆（左）有更深期待，盼藉由其創意執行力，讓市民更光榮。記者葛祐豪翻攝）

    李昆澤（右）對賴瑞隆（左）有更深期待，盼藉由其創意執行力，讓市民更光榮。記者葛祐豪翻攝）

    今（24日）平安夜，爭取民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，在高流中心合體立委李昆澤，並公布「觀光新願景：世界的高雄五大行動方案」，誓言讓世界愛上高雄，打造亞洲最閃耀的觀光之都。

    賴瑞隆今晚參加《聖誕送暖-擘劃高雄觀光未來》沙龍，與立委李昆澤、議員湯詠瑜、何權峰闡述觀光願景，並於會後當起耶誕老公公，在高雄流行音樂中心海音館前發放暖暖包，與民眾一起在港灣迎接佳節。

    賴瑞隆表示，選在高流闡述願景別具意義，從時任代理市長陳其邁打開高雄港圍牆、還港於民，到陳菊市長攜手市民於港畔靜坐宣誓決心，歷經超過10年爭取，一步步讓這座屬於高雄人的流行音樂中心，在美麗港灣中誕生。

    賴瑞隆指出，自己具備市府建設、觀光、新聞與海洋局等歷練，無論身處哪個崗位，都以觀光思維與城市行銷專業，協助高雄打開更大的舞台，他並具體提出五大作法。

    首先、成立「觀光高雄隊」，導入AI精準行銷；其次，於205兵工廠興建大巨蛋，使高雄成為「亞洲演唱會/運動賽事之都」；第三，整合旅宿、景點與飲食，推出「高雄盛事城」套票，並策辦創意文化節慶與主題商品；第四、推動「深度體驗旅遊廊帶」，提出串連歷史、藝陣、客庄、原鄉、農村的「高雄住一晚PLUS」計畫；最後，以打造「智慧觀光低碳旅遊城」為方向，整合捷運、輕軌、單車與觀光船班，推出數位旅遊卡、推動旗津無人載具試辦等，全力讓高雄躍升為台灣回訪率最高、國人假日小旅行的首選城市。

    李昆澤則表示，從2009年世運會開始，讓外界看到高雄辦理國際級活動的能力，當年是由擔任世運會執秘的賴瑞隆統籌；2010年賴瑞隆擔任新聞局長時，更促成的五月天的5萬人演唱會，為後續演唱會經濟打下重要基礎；接著2013年首度開啟黃色小鴨展，吸引400萬人潮，創造10億產值，他對賴瑞隆有更深的期待，盼藉由其創意、執行力，讓市民更光榮。

    湯詠瑜認為，賴瑞隆是最有能力推動她重視的夜間觀光、打造在地IP的人選；何權峰提及，高雄市演唱會經濟帶動產業效益，期許賴瑞隆未來能發揚光大。

    今晚平安夜，湯詠瑜（左起）、賴瑞隆、李昆澤、何權峰，在高流中心當起耶誕老公公，發放暖暖包。（記者葛祐豪翻攝）

    今晚平安夜，湯詠瑜（左起）、賴瑞隆、李昆澤、何權峰，在高流中心當起耶誕老公公，發放暖暖包。（記者葛祐豪翻攝）

    圖
    圖
