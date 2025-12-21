綠嘉義縣長初選白熱化 蔡易餘、黃榮利假日全力衝刺

嘉義縣長翁章梁（右)陪同縣長初選參選人、立委蔡易餘(左)車隊掃街拜票。（蔡易餘服務處提供）

民進黨嘉義縣長黨內初選進入倒數21天，兩參選人立委蔡易餘與議員黃榮利週日仍展開大衝刺。蔡易餘在縣長翁章梁、議長張明達等重量級人士陪同下，到最偏遠的大埔與阿里山鄉掃街拜票，並舉辦地方座談會，爭取鄉親支持。務農的黃榮利有鑑於近期高麗菜盛產，造成價格偏低，以實際行動支持在地農民認購高麗菜，首批2500顆今天於太保市玉皇宮前免費發送給鄉親。

「我有決心要接翁章梁的棒！」蔡易餘說，自己有10年在中央立法院的歷練，擔任過黨團三長，熟悉中央政策運作與資源整合，絕對有能力承擔更大的責任，為嘉義接力轉型、再嘉速度。張明達直言，蔡易餘當選縣長，就如同他自己當選縣長，呼籲支持者把這次初選當作大選來拚，全力支持他的拜把兄弟蔡易餘。

另立委王世堅、伍麗華及陳瑩都特別拍攝推薦影片，透過社群平台擴大宣傳聲量，為蔡易餘拉抬人氣。

民進黨嘉義縣長初選參選人、議員黃榮利購買高麗菜分送鄉親。（黃榮利服務處提供）

黃榮利指出，農民面對天候、氣候變遷、市場價格波動等多重挑戰，政府不能只是口頭關心，更要拿出具體行動。因為農民努力一整年，最怕辛苦栽種的作物賣不出去，強調「我站在農民這邊，只要做得到，我就會做！」

黃榮利說，自己出身農家，種過高麗菜、也遇過高麗菜價崩跌，深知農民「看天呷飯」，因此更要在關鍵時刻伸出援手，與農友站在一起，後續還會配合菜農採收時間，認購高麗菜，持續發送。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法