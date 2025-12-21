為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    中共急了！學者：2事讓對岸不安 鎖定親中立委溝通

    2025/12/21 17:43 記者陳昀／台北報導
    陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔今出席Kolas簽書會後受訪表示，從憲法法庭自救復活、行政院決定不副署財劃法，都告訴對岸台灣有決心捍衛民主憲政。（記者陳昀攝）

    中共近期透過廈門台商協會活動，邀請翁曉玲等多位國民黨立委赴中。陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔今出席Kolas簽書會後受訪表示，從憲法法庭自救復活、行政院決定不副署財劃法，都告訴對岸台灣有決心捍衛民主憲政，赴中立委包括司法委員會、財政委員會召委，我們應該高度關注。

    林志潔認為，近期台灣有二件重要事件，一是憲法法庭被癱瘓一年終於自救復活，二是行政院決定不副署來對抗可能突破法定舉債上限的「財劃法」，這都傳遞一個訊息給對岸：台灣無論中央或民眾，都有決心捍衛我們的民主憲政，因此中國會感到擔憂是很正常的，也可能針對台灣目前發展情勢商討對策。

    林志潔指出，赴中的立法委員中不只是一般的立委，其中有人身兼重要的工作，包括牽動國安議題的司法法制委員會召委（翁曉玲）、關係重要國本的財政委員會召委（林思銘），隨著我們可能展開國安修法，提高民主防衛，中共希望能跟親中的立委溝通、達成協議，過去不是沒發生過，我們也應該高度關注。

