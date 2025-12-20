酸翁曉玲等藍委急赴中領旨 吳思瑤提3問：中國交付新任務？

民進黨政策會執行長吳思瑤。（資料照）

據本報獨家報導，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委陳玉珍、林思銘、翁曉玲、葉元之等人赴中，確保對台工作「沒有意外」。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今（20日）提出3個質疑，包括是否為中國交付新任務、為鄭習會鋪路、或是國共合謀重要議案？國民黨團昨天才大動作「反獨裁反專制」，今天就急著到中國擁抱獨裁、歌頌專制。

正值台灣內部政治情勢變化快速，美國川普政府亦兩度軍售加大挺台力道，國民黨立委此刻赴中引發高度關注。據指出，在中國的台商圈盛傳，中共正試圖接觸在野政治人物，盼能確保擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法。

請繼續往下閱讀...

「他們又在立法院會期中飛去中國領旨！」吳思瑤表示，國民黨立委在會期中、或重要議案表決前夕飛往中國早有前例，昨天立法院剛通過延會到一月底，藍白要藉此搞什麼？以過去國民黨立委赴中後，就在立院大亂特亂，早已不是新聞。

吳思瑤並質疑，這是否要向中國輸誠，為國民黨主席鄭麗文和中國國家領導人習近平的會面鋪路？「鄭習會」3張門票都與立院戰場息息相關，為讓鄭習會上路，國民黨立委先去探路？

吳思瑤續指，總統賴清德甫提出「國防軍購預算」、行政院會本週剛送出「國安法案」，以及國民黨涉中爭議法案如「國籍法」、「離島建設條例」、「廣衛法中天條款」等都進入最後關鍵階段，國民黨立委是去彙報？還是領賞？

此外，吳思瑤提到，昨夜台北街頭發生隨機傷人事件，國民黨上下不只進行政治攻擊，國民黨立委此時赴中完全不顧社會觀感。而「違憲之母」翁曉玲，昨天被憲法法庭二度打臉，在台灣無地自容，就赴中取暖？鄭麗文今天批賴總統不務正業，把擁抱中國看得比台灣民意更重要的國民黨立委，才是真正的不務正業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法