大台中轉運中心延至明年底啟用 議員怒批盧秀燕卸任前「剪綵秀」

大台中轉運中心今天上梁，預計明年底前啟用。（記者蘇孟娟攝）

大台中轉運中心施工逾3年，今天終舉行上梁典禮，預計明年底啟用；市議員陳淑華指出，市長盧秀燕原宣示大台中轉運中心今年9月就要完工，結果延到明年上半年完工，包括台中流行影音中心、水湳轉運中心也全延宕，更全壓在盧秀燕明年卸任前啟用拚「剪綵秀」，根本不顧民眾需求。

交通局指出，因大台中轉運中心結構是以鋼構為主，鋼材及相關原物料都是依賴進口，當年動工遇疫情，相關訂料及進口作業影響完工期程。

斥資20億餘興建的大台中轉運中心緊鄰台中車站，台中市祕書長黃崇典指出，轉運中心預留與捷運藍線、機場捷運線（橘線）銜接的空間，預計明年底啟用後，可有效改善周邊交通，提升旅客與市民轉乘效率，並吸引更多人潮，促進周邊商圈活絡與觀光發展。

在地議員鄭功進指出，大台中轉運中心工程進展延宕，地方期待交通改善心聲還要等一年才能實現。

陳淑華指出，盧市府宣示大台中轉運中心2025年9月要完工，水湳轉運中心也原定2025年完工，結果全延到明年年底完工啟用，水湳轉運中心在盧秀燕上一任時擱置好幾年，大台中轉運中心相關進度也慢拍，包括台中流行影音中心也延到明年才能啟用，各大重要建設過去盧任期7年不好好拚進度，如今全押在明年底前啟用，等於在盧任期僅剩1年才要全力拚在盧卸任前啟用，擺明只顧拚盧秀燕的「剪綵秀」，市民需求與期盼擺兩旁。

市議員陳雅惠則指出，轉運中心啟用後大客車、小客車都將湧進，加上捷運藍線明年也將動工，促交通局務必規劃交通動線等配套措施，勿讓大台中轉運中心成為周邊交通阻塞的亂源。

