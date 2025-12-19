劉和然談城市創新 要有改變的勇氣

新北市副市長劉和然說，一個人可以跑得很快，一群人可以跑得很穩、很遠，可是跟年輕人一起跑，才會更精彩。（記者俞肇福攝）

新北市副市長劉和然今天（19日）參加在基隆市舉辦的「114年度北台區域發展推動委員會第22屆首長會議」時指出，城市治理是政治人物當選後，看到的是下一次的選舉，對於在場的公務員而言，就是看到這座城市未來的發展，感謝有這次機會參加北台8縣市副首長會議，大家齊聚一堂交流分享；他個人認為「城市創新」的真諦，就是要對城市有深入了解、對市民有同理心，最重要的就是要有改變的勇氣。

由北台灣8縣市共同成立的區域合作平台迄今已22年，今年輪到基隆市政府主政，會議以「有愛城市・城市創新」為主軸，邀集北台8縣市首長及代表齊聚一堂，除檢視年度合作成果外，並共同簽署「有愛城市合作宣言」，宣示將以人本價值為核心，攜手打造世代共好、永續宜居的北臺生活圈。會議由基隆市副市長邱佩琳主持，與會包括宜蘭縣代理縣長林茂盛、台北市副市長林奕華、劉和然、桃園市秘書長溫代欣、新竹市秘書長張治祥、新竹縣秘書長李安妤、苗栗縣參議許滿顯以及國家發展委員會代表等人。

請繼續往下閱讀...

劉和然致詞時妙語如珠，他先是往講桌旁邊向前一站，他說，他現在的情況更要往前站，更要走到人群中，引起台下副首長及公務員一陣笑聲，他剛剛在台下聽到各縣市的分享，看到基隆市政府準備的簡報影片，他回想自己22年前是什麼樣子？這8個縣市、22年前又是甚麼樣子？歷經22年交流分享，紮紮實實改變城市，他看到各縣市在「城市治理」、「城市創新」的發展下，不只是城市治理，甚至是打破縣市界線、跨屆治理的交流，才能讓北台8縣市各自在既有的特色下，繼續深耕蓬勃發展。

劉和然說，他是理化老師出身，他以前只要上課上到牛頓三大運動定律，學生聽不懂時就睡倒一片，看到城市創新，就想到有次受邀請到政大演講，分享「城市治理及創新經驗」，組織最大的問題就是有慣性，不輕易更動，而慣性就是要看創新來打破。

他最後強調，一個人可以跑很快可以很自在，但是，一群人可以跑很穩、很遠；可是，可以跟一群年輕人一起跑，他相信會更精彩。

