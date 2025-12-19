接棒應曉薇？應佳妤坦承有加拿大國籍：如要選舉會放棄

北市議員應曉薇（右）帶著女兒應佳妤（左）舉辦活動。（記者甘孟霖攝）

國民黨台北市中正、萬華區市議員應曉薇涉京華城案，連任之路蒙上一層陰影，近期她勤帶女兒應佳妤跑行程，國籍問題成焦點。應佳妤今（19日）明確指出擁有加拿大國籍，如要擔任民代、公職就會放棄。

應曉薇、應佳妤今舉辦社區活動，還找了多位里長掛名協辦，針對外界對於國籍的質疑，應佳妤受訪表示，家庭很久以前就移民國外，所以她擁有雙重國籍，但按照規定，如要擔任民代、公職，就必須要放棄其他護照，這是規定，每個人都要遵守。

媒體追問是哪個國籍？應佳妤表示，目前擁有的是加拿大、中華民國國籍。

外界也關注，應佳妤是否透過無黨籍或民眾黨籍參選？應佳妤則說，一切都還不確定，有消息會向各界報告，目前她在母親服務團隊陪跑行程，與選民互動都很良好。

至於與民眾黨間的關係，應佳妤指出，與民眾黨以友好方式相處，她也視民眾黨中正、萬華區參選人吳怡萱為好榜樣，希望吳能順利。

媒體也問，是否擔心應曉薇官司影響選情？應佳妤說，就是多陪媽媽，做該做的事情；應曉薇也說，一切盡在不言中，非常謝謝沒有忘記她的選民。

國民黨籍中正、萬華區議員鍾小平表示，應佳妤還不是黨員，不能藍營新人爭取3加1，可能以無黨、民眾黨籍參選，這樣的態勢，大概搶到白的票多一點；她參選民進黨最開心，因綠營有上4席的機會，泛藍分裂，多一個人選就多分一些票，整個態勢還是要提高警覺。

