為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    接棒應曉薇？應佳妤坦承有加拿大國籍：如要選舉會放棄

    2025/12/19 17:38 記者甘孟霖／台北報導
    北市議員應曉薇（右）帶著女兒應佳妤（左）舉辦活動。（記者甘孟霖攝）

    北市議員應曉薇（右）帶著女兒應佳妤（左）舉辦活動。（記者甘孟霖攝）

    國民黨台北市中正、萬華區市議員應曉薇涉京華城案，連任之路蒙上一層陰影，近期她勤帶女兒應佳妤跑行程，國籍問題成焦點。應佳妤今（19日）明確指出擁有加拿大國籍，如要擔任民代、公職就會放棄。

    應曉薇、應佳妤今舉辦社區活動，還找了多位里長掛名協辦，針對外界對於國籍的質疑，應佳妤受訪表示，家庭很久以前就移民國外，所以她擁有雙重國籍，但按照規定，如要擔任民代、公職，就必須要放棄其他護照，這是規定，每個人都要遵守。

    媒體追問是哪個國籍？應佳妤表示，目前擁有的是加拿大、中華民國國籍。

    外界也關注，應佳妤是否透過無黨籍或民眾黨籍參選？應佳妤則說，一切都還不確定，有消息會向各界報告，目前她在母親服務團隊陪跑行程，與選民互動都很良好。

    至於與民眾黨間的關係，應佳妤指出，與民眾黨以友好方式相處，她也視民眾黨中正、萬華區參選人吳怡萱為好榜樣，希望吳能順利。

    媒體也問，是否擔心應曉薇官司影響選情？應佳妤說，就是多陪媽媽，做該做的事情；應曉薇也說，一切盡在不言中，非常謝謝沒有忘記她的選民。

    國民黨籍中正、萬華區議員鍾小平表示，應佳妤還不是黨員，不能藍營新人爭取3加1，可能以無黨、民眾黨籍參選，這樣的態勢，大概搶到白的票多一點；她參選民進黨最開心，因綠營有上4席的機會，泛藍分裂，多一個人選就多分一些票，整個態勢還是要提高警覺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播