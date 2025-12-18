為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    高虹安貪污罪二審撤銷今復職 竹市府團隊和支持者大陣仗列隊歡迎

    2025/12/18 09:47 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市長高虹安復職回任市府，市府團隊支持者大陣仗列隊迎歸，高虹安也提到，謝謝大家，「我回來了」。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安復職回任市府，市府團隊支持者大陣仗列隊迎歸，高虹安也提到，謝謝大家，「我回來了」。（記者洪美秀攝）

    「謝謝大家，我回來了！」新竹市長高虹安助理費貪污罪高院二審大逆轉撤銷，改依「使公務員登載不實罪偽造文書」判刑6個月，今天一早8點半高虹安在市府團隊及大批支持者簇擁下回歸市府，從市政大門走進市府不到10公尺，花了快5分鐘。

    高虹安隨後提到，「今天走進來市府這一段路，站在這邊跟大家說話，心情是很激動，相對的也很沈穩，很激動是因為經過1年多的風風雨雨後，終於可以走進來最熱愛，也最牽掛的市政府，最沉穩的是因經歷這麼多的低谷、逆境，我現在比人生中任何時候都更加了解責任的重要性」。

    高虹安說，在這1年多的時間裡，這段時間沒在市府和大家作戰，但市政在優秀團隊合作下，一天都沒有、也不能夠停下來，感謝代理市長邱臣遠、秘書長張治祥及市府團隊，現在站在這個位子的時候，「在我逆風的時候給予我的人生溫暖的支持，比我順風的時候給予的掌聲是更加令人感動和刻苦銘心的，所以我記得在這段時間每一位在街頭跟我喊加油的市民朋友」。

    高虹安接著說，「當然最重要的是，無論2022年9萬8千多票支持高虹安選上市長的，還是今年大罷免期間，以12萬多票數全國最高票，讓高虹安留下來擔任市長的，這些選民的支持，都是身上最重的負擔」。

    最後，高虹安也感謝最親愛的家人，在她最難過的時候，在外面沒辦法展現的脆弱，家人們一邊要擔心他，一邊又要撐住他、接住他不安的情緒，「我要謝謝我的家人，這段時間承受的壓力。」

    新竹市長高虹安復職回任市府，市府團隊支持者大陣仗列隊迎歸，高虹安也提到，謝謝大家，「我回來了」。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安復職回任市府，市府團隊支持者大陣仗列隊迎歸，高虹安也提到，謝謝大家，「我回來了」。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安復職回任市府，市府團隊支持者大陣仗列隊迎歸。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安復職回任市府，市府團隊支持者大陣仗列隊迎歸。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安復職回任市府，市府團隊支持者大陣仗列隊迎歸，高虹安也提到，謝謝大家，「我回來了」。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安復職回任市府，市府團隊支持者大陣仗列隊迎歸，高虹安也提到，謝謝大家，「我回來了」。（記者洪美秀攝）

