張惇涵：若立院邀理性討論財劃法 卓揆不會依憲不副署

行政院秘書長張惇涵。（資料照）

行政院長卓榮泰不副署「財劃法修正案」，立法院司法及法制委員會今（18）日邀請總統府、行政院秘書長等就「不依法副署相關法律責任之追究」專題報告。行政院秘書長張惇涵會前受訪表示，若當初立法院願意理性討論行政院版的「財劃法」，且在強行通過藍白版本後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長卓榮泰到立法院報告、完成理性討論，「那卓院長也不會依憲法賦予的職權不副署」。

司委會今邀請總統府及行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立委1/2以上決議維持原案，行政院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

對此，總統府昨搬出憲法及憲政慣例表示，府秘書長僅於審議年度預算案及總統府主管法案審查時列席備詢。

張惇涵則於會前受訪表示，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，若立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依照憲法規定受邀備詢是憲法責任；而總統府依照憲法增修條文規定，除了預算案和相關法律議案外，不到立法院備詢，這也符合憲法規定。

張惇涵強調，無論是總統賴清德、前總統蔡英文、前總統馬英九或前總統陳水扁時期，總統府的立場皆是如此。行政院與總統府的立場一致，都在守護憲法，所有權力分立與監督制衡的行為都應合法合憲。

對於「副署」是不是行政院長的「義務」？張惇涵表示，許多法律學者已針對主權見解提出討論，憲法第37條明文規定，總統依法公布法律須經行政院長副署。「這就像我今天來立法院備詢，若要有任何發言須經主席同意，但這個『須經』不代表主席一定要同意。法律見解應該很明確。」

對於行政院不副署是否造成「一票否決多數民意」或法律案效力的問題？張惇涵指出，憲法機制設計得很清楚，在過去修憲前，憲法本文規定若覆議被立法院否決，行政院長應接受或辭職，但這項規定在修憲時已被刪除。

張惇涵強調，現行憲法增修條文第3條規定很明確，若立法院不認同行政院長做出「不副署」的決定，可以依照「立法院職權行使法」聲請釋憲，或依照憲法增修條文提出「不信任案」。因此，相互監督制衡的機制是存在的，行政院沒有違憲或補正的問題。

張惇涵說，權力的監督制衡是相互的，不是單方面的掣肘。中華民國憲法規定了五院分立制度，任何一個權力的獨大才是獨裁。從過去將近兩年的時間來看，究竟是哪一個權力獨大、哪一個權力趨向獨裁，人民心中應該會打分數。

