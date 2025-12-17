政院不副署加溫憲訴法公投 中市議員服務處連署站人氣旺

行政院不副署後憲訴法公投加溫，陳俞融指出，服務處連署站人氣旺起來了。（陳俞融提供）

行政院長卓榮泰宣布不副署財政劃分收支法，呼籲恢復憲法法庭運作以化解爭議聲浪再起，也凸顯憲法法庭已1年無法召開釋憲再受關注；公民團體「人民作主」發起廢止憲法訴訟法大法官人數限制公投連署連帶加溫，台中市不少議員均設立公投連署站協助民眾。多名議員說，這週連署氣氛明顯「旺起來」，民眾怒喊，看不慣藍白聯手架空行政院，破壞憲政分際，根本是毀憲亂政，只盼公投案成立，讓憲法法庭捍衛憲法體制。

去年立法院藍、白陣營聯手強行通過憲法訴訟法修法，拉高憲法法庭的判決門檻，也造成大法官任命的僵局，憲法法庭受限大法官缺額、新版憲訴法評議人數門檻，迄今形同陷入癱瘓；公民團體「人民作主」發起公投連署廢止憲法法庭法官人數限制，須在明年1月底連署人數達標29萬人。

因該案公投採電子連署，須使用自然人憑證讀卡上網連署，不是民眾熟悉的紙本連署模式，台中市議員包括陳淑華、林祈烽、何文海、陳俞融、謝家宜及前議員張耀中等，均在服務處設公投連署站，協助民眾連署。

受到近來藍白通過反年改修法，加上卓揆宣布不副署財劃法，恢復憲法法庭運作以化解爭議聲浪再起，讓憲法法庭因惡修憲訴法陷1年無法召開窘境，再度引起民眾注意，連帶關切憲訴法公投案，包括陳淑華及陳俞融說，這週連署公投的氛圍明顯加溫。

陳淑華指出，這週每天都有近20人到服務處請求協助電子連署，還有人氣急敗壞指出，問了好幾個戶政所都說沒有自然人憑證卡片，好不容易找到有卡的戶政所辦、拿到自然人憑證第一時間就來到服務處請求協助完成連署，多數人都是看不慣藍白聯合癱瘓行政院，盼能盡一點力量，國家能平穩運作。

陳俞融也說，上週連署數僅有個位數，這週連署數已破20人，憲訴法公投案社會關注度正在加溫擴散，許多民眾到服務處直言，看不慣藍白聯手架空行政院，破壞憲政分際，讓五權分立原則失衡，已是毀憲亂政；因和法定連署門檻仍有差距，呼籲市民踴躍連署，以實際行動捍衛憲政體制，讓國家治理回到民主與法治的常軌。

憲訴法公投採電子連署，須用自然人憑證線上連署。（陳俞融提供）

